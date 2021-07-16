Про наслідки негоди у Польщі у мережі розповів заступник голови Урядового центру безпеки Гжегож Свіщ.

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У Польщі негода завдала людям лиха

Зливи та шквальний вітер охопили Польщу 15 липня та продовжувалися всю ніч на 16 липня. У результаті понад 56 тисяч людей в 6 воєводствах на сході та півдні країни залишаються без світла.

По всій країні зірвані та пошкоджені 386 дахів будинків. Крім того, евакуювали 11 скаутських таборів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Водночас RMF24 повідомляє, що рятувальники 15 та 16 липня понад 7 тисяч разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Здебільшого надзвичайники прибирали повалені дерева та гілки з доріг, відкачували воду із затоплених об'єктів.

Синоптики прогнозують про сильні опади до завершення доби 16 липня.

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