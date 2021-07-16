Про наслідки негоди у Польщі у мережі розповів заступник голови Урядового центру безпеки Гжегож Свіщ.
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У Польщі негода завдала людям лиха
Зливи та шквальний вітер охопили Польщу 15 липня та продовжувалися всю ніч на 16 липня. У результаті понад 56 тисяч людей в 6 воєводствах на сході та півдні країни залишаються без світла.
По всій країні зірвані та пошкоджені 386 дахів будинків. Крім того, евакуювали 11 скаутських таборів. Інформації про постраждалих наразі немає.
Водночас RMF24 повідомляє, що рятувальники 15 та 16 липня понад 7 тисяч разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди. Здебільшого надзвичайники прибирали повалені дерева та гілки з доріг, відкачували воду із затоплених об'єктів.
Синоптики прогнозують про сильні опади до завершення доби 16 липня.
Негода дісталася і Польщі: Фото Державної пожежної служби
Негода в Європі: останні новини
- Потужні повені накрили днями західну частину Німеччини. Окрім затоплених вулиць та пошкоджених будівель, стихія призвела до смерті вже понад 100 людей, ще приблизно 1 300 – зникли безвісти. Через це у країні оголосили режим військової катастрофи.
- Від злив постраждала і Бельгія. Внаслідок панування стихії там загинули 11 людей.
- Негода лютує також у Франції, Нідерландах, Люксембургу.