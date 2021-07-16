О последствиях непогоды в Польше в сети рассказал заместитель председателя Правительственного центра безопасности Гжегож свищи.

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В Польше стихия причинила ущерб людям

Ливни и шквальный ветер накрыли Польшу 15 июля и продолжались всю ночь на 16 июля. В результате более 56 тысяч человек в 6 воеводствах на востоке и юге страны остаются без света.

По всей стране сорваны и повреждены 386 крыш домов. Кроме того, эвакуировали 11 скаутских лагерей. Информации о пострадавших пока нет.

В то же время RMF24 сообщает, что спасатели 15 и 16 июля более 7 тысяч раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды. В основном чрезвычайники убирали поваленные деревья и ветки с дорог, откачивали воду из затопленных объектов.

Синоптики прогнозируют сильные осадки до конца суток 16 июля.

Стихия добралась до Польши: Фото Государственной пожарной службы

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