Власти сообщили, что эвакуируют людей, которые живут у реки Маас. На обнародованных кадрах заметно, что машины плавают посреди дорог в воде.

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В Бельгии сильное наводнение унесло жизни людей

Из-за непогоды по состоянию на вечер 15 июля в Бельгии погибли 11 человек. Власти объявили эвакуацию во всех муниципалитетах провинции Лимбург. Все из-за ливней, которые привели к сильному затоплению.

Предварительно известно, что в провинции Лимбург за сутки выпало 130 миллиметров осадков, а в провинции Льеж – 150 миллиметров.

Местные жители распространяют видео и комментируют ситуацию. Они рассказали, что уровень наводнения на востоке страны поражает. В частности, ужасная ситуация в городе Пепинстер в провинции Льеж.

По одной из главных дорог через центр города несется бурный поток,

– написал пользователь.

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Наводнение наделало много бед в городах Бельгии: смотрите видео

Кратко о наводнении в Европе