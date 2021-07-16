Влада повідомила, що евакуюють людей, які живуть біля річки Маас. На оприлюднених кадрах помітно, що машини плавають посеред доріг у воді наче іграшки.
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У Бельгії сильна повінь забрала життя людей
Через негоду, станом на вечір 15 липня, у Бельгії загинуло 11 людей. Влада оголосила евакуацію у всіх муніципалітетах провінції Лімбург.
Все через зливи , які призвели до сильного затоплення. Попередньо відомо, що у провінції Лімбург за добу випало 130 міліметрів опадів, в провінції Льєж – 150 міліметрів.
Місцеві мешканці поширюють відео та коментують ситуацію. Вони розповіли, що рівень повені на сході країни вражає. Зокрема жахлива ситуація місті в місті Пепінстер в провінції Льєж.
Однією з головних доріг через центр міста несеться бурхливий потік,
– написав користувач.
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Коротко про повінь у Європі
- 14 липня у Німеччині почались сильні зливи. Через це рівень води дуже зріс. Місцеві жителі наголосили, що ніколи не бачили такого руйнівного потопу.
- Повінь та руйнування причинив циклон Бернд. За останніми даними, негода забрала життя вже 59 людей, серед них 2 рятувальники. Ще щонайменше 1 300 осіб вважаються зниклими безвісти.
- Також негода лютує у Франції та Нідерландах.