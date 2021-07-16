Влада повідомила, що евакуюють людей, які живуть біля річки Маас. На оприлюднених кадрах помітно, що машини плавають посеред доріг у воді наче іграшки.

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У Бельгії сильна повінь забрала життя людей

Через негоду, станом на вечір 15 липня, у Бельгії загинуло 11 людей. Влада оголосила евакуацію у всіх муніципалітетах провінції Лімбург.

Все через зливи , які призвели до сильного затоплення. Попередньо відомо, що у провінції Лімбург за добу випало 130 міліметрів опадів, в провінції Льєж – 150 міліметрів.

Місцеві мешканці поширюють відео та коментують ситуацію. Вони розповіли, що рівень повені на сході країни вражає. Зокрема жахлива ситуація місті в місті Пепінстер в провінції Льєж.

Однією з головних доріг через центр міста несеться бурхливий потік,

– написав користувач.

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