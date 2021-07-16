За інформацією правоохоронців, декілька міст залишилися відрізаними від зовнішнього світу через повені.

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Кількість жертв повеней у Німеччині продовжує зростати

За уточненими даними, внаслідок повеней у різних районах на заході Німеччини загинули щонайменше 59 людей. Зокрема, поліція в Кобленці повідомила про 28 жертв у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, поліція в Кельні – ще про 31 загиблого в Північному Рейні-Вестфалії.

Нагадаємо, раніше була інформація про 42 жертв.

Впродовж дня надходили повідомлення про десятки зниклих безвісти жителів обох федеральних земель. Однак пізно ввечері влада округу Бад-Нойенар-Арвайлер повідомила, що зниклими безвісти вважають аж 1 300 місцевих жителів. В адміністрації округу пояснили, що це може бути пов'язано з відсутністю мобільного зв'язку в регіоні.

Масові повені у Німеччині: що відомо

Циклон Бернд приніс у західну частину Німеччині масштабні повені, які призвели до людських жертв.

У результаті річки вийшли з берегів, будинки затопило, а дороги розмило. Сильні дощі та повені стали причиною відключення електроенергії, а також перебоїв з подачею питної води в багатьох регіонах.

У районі Арвайлер оголосили надзвичайний стан.

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