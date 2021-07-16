Вдень 15 липня синоптики попередили місцевих жителів про погіршення погоди. Після цього небо затягнули темні хмари та випав сильний дощ.

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Сильний торнадо у Канаді

Житель села Беррі, яке зачепила стихія, розповів, що речі почали кружляти у повітрі. Тоді він з рідними спустився у підвал. Через 10 хвилин вже почало прояснюватися.

Однак цього часу було достатньо, аби стихія пошкодила щонайменше 20 будинків, з них повністю зруйновані – 3 – 4. Потужний вітер перекинув декілька автомобілів та повиривав дерева. Тисячі людей залишилися без світла.

Є постраждалі внаслідок стихії

У результаті торнадо постраждали 8 людей, 4 з них перебувають у важкому стані. На щастя, жертв вдалося уникнути.

Рятувальники повідомили, що перевіряли буквально під кожним ліжком та за кожними дверима, аби переконатися, що ніхто не опинився у пастці.

Довідка. Місто Беррі розташоване на відстані 100 кілометрів від Торонто. Для цього регіону Канади торнадо є аномальним явищем, але через зміни клімату останнім часом трапляються все частіше.

Наслідки торнадо у Беррі: фото з фейсбуку Mikayla Tafertshofer

Торнадо у місті Беррі: дивіться відео

Наслідки торнадо в Канаді: дивіться відео

У канадському Беррі пройшов торнадо: дивіться карту