У цій провінції таких потужних смерчів не було протягом останніх 10 років. Принаймні три пориви були надзвичайної руйнівної сили.

Тим часом Спека в Каліфорнії спричинила масштабні пожежі: будинки палають, а людей евакуюють

Потужний торнадо у Китаї

Так, прямісінько в центрі міста Шеньсіан пронісся смерч, який завдав катастрофічної шкоди. За словами очевидця Еріка Вонга, торнадо ламав дерева, підкидав машини, зрівняв із землею кілька будинків і залишив кілька людей пораненими.

Ерік Вонг опублікував у своєму твітері цілу низку нищівних наслідків торнадо.

Інший сильний торнадо зрівняв із землею цілі ліси, а потім перемістився до центру міста Гаотан. Смерч ламав стовбури дерев, здіймав у повітря автівки та руйнував будівлі. Декілька місцевих жителів отримали поранення.

Ще один великий торнадо обрушився на Бінчжоу опівночі за місцевим часом. Цей потік зруйнував будинки, залізобетонні телефонні стовпи та розкидав машини, як іграшки.

Нищівні наслідки торнадо у Китаї / Фото з твітера Еріка Вонга

Довідка. Смерч, або торнадо – це атмосферне явище. Воно супроводжується стрімким вихором, який може сягати 50 кілометрів в довжину та до 10 кілометрів у висоту. Швидкість вітру сягає понад 33 метри на секунду. Смерч витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні води або землі.

Торнадо у світі: останні випадки