В этой провинции таких мощных смерчей не было в течение последних 10 лет. По крайней мере три порыва были необычайной разрушительной силы.

Между тем Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары: дома пылают, а людей эвакуируют

Мощный торнадо в Китае

Так, прямо в центре города Шэньсиан пронесся смерч, который нанес катастрофический ущерб. По словам очевидца Эрика Вонга, торнадо ломал деревья, подбрасывал машины, сравнял с землей несколько домов и оставил несколько человек ранеными.

Эрик Вонг опубликовал в своем твиттере целый ряд сокрушительных последствий торнадо.

Другой сильный торнадо сравнял с землей целые леса, а затем переместился к центру города Гаотан. Смерч ломал стволы деревьев, поднимал в воздух машины и разрушал здания. Несколько местных жителей получили ранения.

Еще один крупный торнадо обрушился на Бинчжоу в полночь по местному времени. Этот поток разрушил дома, железобетонные телефонные столбы и разбросал машины, как игрушки.

Сокрушительные последствия торнадо в Китае / Фото из твиттера Эрика Вонга

Справка. Смерч, или торнадо – это атмосферное явление. Оно сопровождается стремительным вихрем, который может достигать 50 километров в длину и до 10 километров в высоту. Скорость ветра достигает больше 33 метров в секунду. Смерч вытягивается от кучево-дождевого облака к поверхности воды или земли.

Торнадо в мире: последние случаи