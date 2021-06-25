Рятувальники Чехії за допомоги колег з Австрії та Словаччини намагаються оперативно надати допомогу постраждалим. Таких нарахували щонайменше 150, але скільки серед них загиблих – невідомо.

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Стихійне лихо у Чехії: подробиці, фото, відео

Торнадо і потужні вітри атакували регіони на південному сході Чехії, у Південно-Моравському краї. Чеське телебачення повідомило, що частково зруйновані 4 села, постраждали й міста – Бржецлав і Годонін.

Метеорологи кажуть, що цей торнадо може бути найсильнішим в історії Чехії.

Що відомо про руйнування, жертв і постраждалих у Чехії

Будинок для людей похилого віку у Годоніні втратив дах. Зруйновано місцевий зоопарк. У місті також пошкоджена заправка, зафіксували витік газу.

Глава села Грушки повідомив, що цей населений пункт майже зрівняний з землею. Без даху й стін залишилася церква, дитячий садок та більшість приватних будинків.

Загалом значних пошкоджень зазнали 7 муніципалітетів. Рятувальники озвучують неофіційні дані про 150 поранених, а також і про те, що, можливо, є загиблі.

Можу підтвердити, що є жертви. Але точну їх кількість ми поки не знаємо,

– сказала речниця рятувальної служби Чехії Гедвига Кропачкова.

Допомагають чехам у подоланні наслідків негоди словацькі рятувальники і їхні колеги з Австрії. Зокрема, звідти надійшло 20 автомобілів швидкої допомоги і 2 гелікоптери.

Найбільше роботи, кажуть місцеві ЗМІ, у лікарні в Годоніні – там перебувають багато травмованих людей.

Зранку п'ятниці, 25 червня, чеські бюро праці почнуть виплачувати допомогу постраждалим.

Моторошні світлини та відео з Чехії наслідків стихійного лиха

Користувачі соцмереж та свідки негоди активно діляться у соціальних мережа фото та відео того, що відбувається у країні.

Торнадо у Чехії: фото й відео з соцмереж

До слова, торнадо останнім часом траплялися не тільки у Чехії:

22 червня торнадо пронісся Канадою. Він наробив у лиха у Маскуші, у передмісті Монреаля. Загинув чоловік.

8 червня (а також і кількома днями пізніше) смерч бачили в Україні, у Дніпрі.

А наприкінці травня – у Херсонській області.

Нагадаємо, 18 червня У Чехії стався витік хімікатів на очисному підприємстві: є загиблі