Ураганний вітер потрощив паркани, дахи приватних будинків та повалив дерева. На щастя, постраждалих серед місцевих жителів нема.
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Допомагали розчищати вулиці поліцейські
Допомогти розібратись з наслідками негоди в Ушкалівку приїхали співробітники поліції. Правоохоронці обійшли помешкання селян та поспілкувались з людьми. Працівники сектору превентивної діяльності допомогли прибрати уламки, гілля дерев та розчистити вулиці. Вони досі продовжують роботи.
Торнадо позривав дахи / Фото Нацполіції
Наслідки негоди в Ушкалівці / Фото Нацполіції
Територію допомогли розчистити поліцейські / Фото Нацполіції
Синоптики попередили про грози наприкінці травня
Зазначимо, що синоптики попередили: наприкінці травня на українців чекають потужні грози. 26 – 29 травня негода лютуватиме у всіх регіонах. Найбільше від примх погоди постраждають західні області, на Схід дещо більше навідається сонце.