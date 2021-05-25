Ураганный ветер разбил заборы, крыши частных домов и повалил деревья. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.
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Помогали расчищать улицы полицейские
Помочь разобраться с последствиями непогоды в Ушкаловку приехали сотрудники полиции. Правоохранители обошли квартиры крестьян и пообщались с людьми. Работники сектора превентивной деятельности помогли убрать обломки, ветви деревьев и расчистить улицы. Они до сих пор продолжают работы.
Торнадо сорвал крыши / Фото Нацполиции
Последствия непогоды в Ушкаловке / Фото Нацполиции
Территорию помогли расчистить полицейские / Фото Нацполиции
Синоптики предупредили о грозах в конце мая
Отметим, что синоптики предупредили: в конце мая на украинцев ждут мощные грозы. 26 – 29 мая непогода будет свирепствовать во всех регионах. Больше всего от капризов погоды пострадают западные области, на востоке несколько ярче будет светить солнце.