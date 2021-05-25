Метеорологи сообщают, что больше всего от неблагоприятной погоды пострадают западные области. На Востоке же чаще будет светить солнце.
Читайте также В Киеве зафиксировали начало метеорологического лета
Погода в Украине 26 – 29 мая
В среду, 26 мая, осадки стоит ожидать на Западе, Центре и Севере страны. В восточных и южных регионах будет солнечно.
Температура воздуха по всей территории Украины будет колебаться от +20 до +28 градусов. Самой теплой погода будет в восточных областях.
Погода в Украине 26 мая / данные Укргидрометцентра
В четверг, 27 мая, в Украине стоит ожидать таких же погодных условий как днем ранее. Только на Полтавщину и Кировоградщину, где было солнечно, придут мощные грозы.
Погода в Украине 27 мая / данные Укргидрометцентра
В пятницу, 28 мая, синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов. Солнце будет светить только в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Столбики термометров на Востоке будут показывать + 24...+27 градусов. Холоднее всего будет на Западе – +17...+19 градусов. На остальной территории – + 22...+25 градусов.
Погода в Украине 28 мая / данные Укргидрометцентра
В субботу, 29 мая, в Украине мощные грозы выйдут на пик. Сильные осадки накроют все области. Однако температура практически не изменится – все еще будет тепло.
Так, столбики термометров в западных регионах будут показывать + 17...+19 градусов. На севере, юге и центре – +21...+ 25 градусов. Теплее всего на востоке – +24...+27 градусов.