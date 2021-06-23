Негода розпочалася у Польщі після обіду 22 червня. Відтоді рятувальники отримали тисячі заявок.
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Надзвичайними виїжджали на виклики понад 2 600 разів:
- у Великопольському воєводстві – 1 300 разів,
- у Малопольському воєводстві – 500,
- у Мазовецькому – понад 300,
- у Лодзінському – 140.
Вони здебільшого відкачували воду та ліквідовували повалені дерева і гілки.
Через штормовий фронт, що проходив над Польщею, без світла ввечері було понад 23 тисяч людей.
Наслідки стихії у регіонах
- Град пройшов над центральною частиною Малопольщі. Тільки в Кракові повідомляється про майже 350 втручань рятувальників.
За інформацією Малопольської пожежної охорони, більшість заходів, пов'язаних з ліквідацію негоди, стосувалися столиці регіону. На щастя, інформації про постраждалих не надходило.
У Кракові сильна буря спричинила труднощі у міській комунікації. Затоплені колії призвели до зупинки руху трамваїв, проїзд деякими вулицями заблокували повалені дерева.
Негода у Кракові: дивіться відео
Наслідки бурі у Кракові: відео
- Також буря завдала лиха Мазовецькому воєводству. Там вітер зірвав 4 дахи та пошкодив ще 18.
- Сильний буревій пройшов і над Познанню. Протягом кількох годин місто стояло у заторах через великі ділянки, затоплені дощем.
Наслідки бурі у Познані: Фото РАР, Tomasz Burzynski, MaNaMarzena
У Познані пройшла буря: дивіться відео