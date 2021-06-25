Спасатели Чехии с помощью коллег из Австрии и Словакии стараются оперативно оказать помощь пострадавшим. Таких насчитали не менее 150, но сколько среди них погибших – неизвестно.

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Стихийное бедствие в Чехии: подробности, фото, видео

Торнадо и мощные ветры атаковали регионы на юго-востоке Чехии, в Южно-Моравском крае. Чешское телевидение сообщило, что частично разрушены 4 села, пострадали и города – Бржецлав и Годонин.

Метеорологи говорят, что этот торнадо может быть сильнейшим в истории Чехии.

Что известно о разрушениях, жертвах и пострадавших в Чехии

Дом престарелых в Годонине потерял крышу. Разрушен местный зоопарк. В городе также повреждена заправка, зафиксировали утечку газа.

Глава села Грушки сообщил, что этот населенный пункт почти сравнен с землей. Без крыши и стен осталась церковь, детский сад и большинство частных домов.

В общем значительные повреждения получили 7 муниципалитетов. Спасатели озвучивают неофициальные данные о 150 раненых, а также и о том, что, возможно, есть погибшие.

Могу подтвердить, что есть жертвы. Но точное их количество мы пока не знаем,

– сказала пресс-секретарь спасательной службы Чехии Гедвига Кропачкова.

Помогают чехам в преодолении последствий непогоды словацкие спасатели и их коллеги из Австрии. В частности, оттуда поступило 20 автомобилей скорой помощи и 2 вертолета.

Больше всего работы, говорят местные СМИ, в больнице в Годонине – там находятся много травмированных людей.

Утром пятницы, 25 июня, чешские бюро труда начнут выплачивать помощь пострадавшим.

Жуткие фотографии и видео из Чехии последствий стихийного бедствия

Пользователи соцсетей и свидетели непогоды активно делятся в социальных сетях фото и видео происходящего в стране.

Торнадо в Чехии: фото и видео из соцсетей

К слову, торнадо в последнее время случались не только в Чехии:

22 июня торнадо пронесся по Канаде . Он наделал бед в Маскуш, пригороде Монреаля. Погиб человек.

8 июня (а также и несколькими днями позже) смерч видели в Украине, в Днепре .

А в конце мая – в Херсонской области.