К сожалению, двое из них умерли в больнице. Тем временем местным жителям власти посоветовали не открывать окна.

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Авария с трагическими последствиями произошла в Чехии: что известно

18 июня на предприятии по очистке сточных вод в городе Пльзень в Чехии произошла авария. Зафиксирована утечка веществ с высокой концентрацией соединений серы.

Сейчас местные власти советуют жителям города не открывать окна, хотя и утверждают, что угрозы нет. Тем временем правоохранители перекрыли дороги к предприятию, где возникла чрезвычайная ситуация.

Известно, что из-за утечки химикатов пострадали семь человек. Трое пострадавших смогли самостоятельно выйти из зоны поражения, других четырех выносили спасатели.

Пострадавших срочно госпитализировали, но, к сожалению, жизнь двух из них спасти не удалось. Еще два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.



В химической аварии в Чехии погибли два человека, еще пятеро пострадали / Фото blesk.cz

Обстоятельства и причины аварии будет выяснять следствие. Известно только то, что на предприятии в воздухе – значительная концентрация сероводорода и сульфита.

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