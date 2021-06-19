К сожалению, двое из них умерли в больнице. Тем временем местным жителям власти посоветовали не открывать окна.
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Авария с трагическими последствиями произошла в Чехии: что известно
18 июня на предприятии по очистке сточных вод в городе Пльзень в Чехии произошла авария. Зафиксирована утечка веществ с высокой концентрацией соединений серы.
- Сейчас местные власти советуют жителям города не открывать окна, хотя и утверждают, что угрозы нет. Тем временем правоохранители перекрыли дороги к предприятию, где возникла чрезвычайная ситуация.
- Известно, что из-за утечки химикатов пострадали семь человек. Трое пострадавших смогли самостоятельно выйти из зоны поражения, других четырех выносили спасатели.
Пострадавших срочно госпитализировали, но, к сожалению, жизнь двух из них спасти не удалось. Еще два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.
В химической аварии в Чехии погибли два человека, еще пятеро пострадали / Фото blesk.cz
Обстоятельства и причины аварии будет выяснять следствие. Известно только то, что на предприятии в воздухе – значительная концентрация сероводорода и сульфита.
Другие аварии на химических предприятиях в июне 2021
- В США в городе Роктон в штате Иллинойс 15 июня пожар на химическом предприятии создал угрозу экологической катастрофы в регионе. Впрочем, во время самого инцидента никто не пострадал.
- 12 июня в провинции Гуйчжоу в Китае жизни потеряли восемь человек. А все из-за утечки химикатов, который произошел во время выгрузки метилформиата из автомобиля.
- 8 июня в городе Шихецзы (также в Китае) произошли взрыв и крупный пожар на химическом заводе по производству поликремния. По данным правительства – жертв не было.