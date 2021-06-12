Утечка химикатов произошла около полуночи 12 июня в провинции Гуйчжоу.
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Утечка химикатов в Китае привела к жертвам
Полиция получила сообщение о том, что при разгрузке метилформиата 1 человек потерял сознание. Впоследствии стало известно о других пострадавших в результате инцидента. В результате 8 человек погибли, еще 3 – оказались в больнице.
Детали и причина трагедии
По предварительной информации, утечка произошла из-за выгрузки метилформиата из автомобиля с номерами провинции Хубэй на территории предприятия Sanqiang Xingxing Chemical.
Сейчас причину утечки не установили. Полиция Китая начала расследование.
В провинции Гуйчжоу произошла утечка химикатов: смотрите карту