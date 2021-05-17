В США на северо-западе штата Айова сошел с рельсов поезд с химикатами. Из-за задымленности часть местных жителей эвакуировали.

Поезд перевозил удобрения, в частности аммиачную селитру. Представитель железнодорожной компании Union Pacific заявил, что в результате аварии повредили также 47 автомобилей.

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Детали инцидента

Поезд сошел с рельсов 16 мая вблизи городка Сибли, в котором проживают около 3 тысяч жителей. Местные власти в течение нескольких часов после инцидента отправили людям сообщение с приказом об эвакуации.

В целом вывезли 80 человек, которые проживают в 8-киломеровой зоне вокруг места инцидента.

На размещенных фотографиях и видео с места аварии видны вагоны, охваченные пламенем и дымом.

Officials say about 80 people were evacuated from the town of Sibley, Iowa, after a freight train derailed and caught fire. https://t.co/sFHJz2AtgJ — ABC News (@ABC) May 17, 2021