Масштабная авария в России: тонны нефти попали в реку – фото и видео экокатастрофы
В результате аварии на нефтесборном коллекторе в Республике Коми, что в России, произошла утечка нефти. Вещество с содержанием нефти попало в землю и в реку Колва.
Источник:"Нова газета"
По данным нефтяной компании "Лукойл", утечка произошла примерно в 300 метрах от берега реки Колва. Большинство вещества попало в грунт. Утечку удалось локализовать.
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Борьба с последствиями экокатастрофы
Местные службы очищают территорию после аварии. Там планируют провести техническую и биологическую рекультивацию. Сбор нефти с реки Колвы организовали на 7 пунктах. Вдоль всего водоема распыляют сорбенты, которые облегчают ликвидацию аварии.
В России произошла масштабная экокатастрофа / Фото savepechora1
Что известно об экокатастрофе
Авария произошла еще 11 мая примерно в 22:00. Это произошло в результате разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти, которое зафиксировали накануне.
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Разноцветную пленку в реке Колва обнаружили в 130 километрах от места аварии. Местные власти ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации.
Последствия экокатастрофы в России: смотрите видео savepechora1
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за нарушения правил охраны окружающей среды при выполнении работ.
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