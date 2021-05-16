В результате аварии на нефтесборном коллекторе в Республике Коми, что в России, произошла утечка нефти. Вещество с содержанием нефти попало в землю и в реку Колва.

По данным нефтяной компании "Лукойл", утечка произошла примерно в 300 метрах от берега реки Колва. Большинство вещества попало в грунт. Утечку удалось локализовать.

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Борьба с последствиями экокатастрофы

Местные службы очищают территорию после аварии. Там планируют провести техническую и биологическую рекультивацию. Сбор нефти с реки Колвы организовали на 7 пунктах. Вдоль всего водоема распыляют сорбенты, которые облегчают ликвидацию аварии.

В России произошла масштабная экокатастрофа / Фото savepechora1

Что известно об экокатастрофе

Авария произошла еще 11 мая примерно в 22:00. Это произошло в результате разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения нефти, которое зафиксировали накануне.

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Разноцветную пленку в реке Колва обнаружили в 130 километрах от места аварии. Местные власти ввели на территории муниципалитета режим чрезвычайной ситуации.

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Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело из-за нарушения правил охраны окружающей среды при выполнении работ.

Обратите внимание! В 2020 году в Коми также случился разлив нефтепродуктов. Тогда разлилось примерно 7 тонн вещества, в результате повреждения напорного нефтепровода.