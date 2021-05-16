Масштабна аварія в Росії: тонни нафти потрапили в річку – фото та відео екокатастрофи
Внаслідок аварії на нафтозбірному колекторі у республіці Комі, що в Росії, стався витік нафти. Речовина із вмістом нафти потрапила у землю та в річку Колва.
Джерело:"Нова газета"
За даними нафтової компанії "Лукойл", витік стався приблизно за 300 метрів від берега річки Колва. Більшість речовини потрапило в грунт. Витік вдалось локалізувати.
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Боротьба з наслідками екокатастрофи
Місцеві служби очищають територію після аварії. Там планують провести технічну й біологічну рекультивацію. Збір нафти з річки Колви організували на 7 пунктах. Вздовж усієї водойми розпорошують сорбенти, які полегшують ліквідацію аварії.
У Росії трапилась масштабна екокатастрофа / Фото savepechora1
Що відомо про екокатастрофу
Аварія сталася ще 11 травня приблизно о 22:00. Це трапилось внаслідок розгерметизації напірного нафтопроводу Ошської родовища нафти, яке зафіксували напередодні.
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Різнокольорову плівку в річці Колва виявили за 130 кілометрів від місця аварії. Місцева влада ввела на території муніципалітету режиму надзичайної ситуації.
Наслідки екокатастрофи в Росії: дивіться відео savepechora1
Слідчий комітет Росії вже порушив кримінальну справу через порушення правил охорони навколишнього середовища при виконанні робіт.
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