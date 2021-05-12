В Усинську російської республіки Комі зафіксували забруднення екології. Через попадання нафтопродуктів у річку Колва, у місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Чергове забруднення екології у Росії

Повідомлення про райдужну плівку на поверхні річки надійшло до ДСНС ввечері 11 травня. Тоді ж рятувальники почали встановлювати загородження.

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Зараз на місці працює ТОВ "Природа", яке спеціалізується на ліквідації наслідків розливів нафти і нафтопродуктів. На місці також є оперативна група.

Влада Комі повідомила, що джерело витоку палива вже виявили. Воно розташоване у Ненецькому автономному окрузі. Наразі перекачування речовини по трубопроводі зупинили.

Мер Усинська Микола Такаєв підписав постанову про введення на території муніципалітету з 23:00 режиму надзвичайної ситуації,

– мовиться у повідомленні.

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