У російському місті ввели надзвичайу ситуацію через розлив нафтопродуктів у річку
В Усинську російської республіки Комі зафіксували забруднення екології. Через попадання нафтопродуктів у річку Колва, у місті ввели режим надзвичайної ситуації.
Джерело:сайт республіки Комі
Чергове забруднення екології у Росії
Повідомлення про райдужну плівку на поверхні річки надійшло до ДСНС ввечері 11 травня. Тоді ж рятувальники почали встановлювати загородження.
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Зараз на місці працює ТОВ "Природа", яке спеціалізується на ліквідації наслідків розливів нафти і нафтопродуктів. На місці також є оперативна група.
Влада Комі повідомила, що джерело витоку палива вже виявили. Воно розташоване у Ненецькому автономному окрузі. Наразі перекачування речовини по трубопроводі зупинили.
Мер Усинська Микола Такаєв підписав постанову про введення на території муніципалітету з 23:00 режиму надзвичайної ситуації,
– мовиться у повідомленні.
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