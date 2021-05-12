В Усинске российской республики Коми зафиксировали загрязнение экологии. Из-за попадания нефтепродуктов в реку Колва, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Очередное загрязнение экологии в России

Сообщение о радужной пленке на поверхности реки поступило в ГСЧС вечером 11 мая. Тогда же спасатели начали устанавливать заграждения.

Интересно Сколько нужно посадить деревьев, чтобы компенсировать собственный углеродный след

Сейчас на месте работает ООО "Природа", которое специализируется на ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. На месте также оперативная группа.

Власть Коми сообщила, что источник утечки топлива уже обнаружили. Он расположен в Ненецком автономном округе. Сейчас перекачку вещества по трубопроводу остановили.

Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета с 23:00 режима чрезвычайной ситуации,

– говорится в сообщении.

В России нефть разлилась в реку: видео