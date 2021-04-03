Россия фиксирует все больше случаев разлива нефти. Одна из горячих точек – Республика Коми на Дальнем Севере. Жизнь людей здесь сложна. Проточной воды тоже нет, поэтому местные собирают ее из ручьев, но они не знают, насколько она чистая.

Зимой температура в Коми может падать до -45 градусов Цельсия. Несмотря на географическое положение посреди нефтяных полей, большинство домов отапливаются дровами, включая жилье 62-летней директора школы и преподавательницы биологии Екатерины Дьячковой. А еще это опасное место. Разлив нефти происходит в России едва ли не каждые пол часа, пишет издание DW.

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Пожар в нефтяной столице

Августовским утром 1994 года Екатерина Дьячкова совершала свою привычную прогулку к реке Печора через село Новикбож на Дальнем Севере РФ. Она носом почувствовала странный запах, а когда дошла до воды, то поняла – она была черная. Лодки и весла были покрыты нефтью.

Дьячкова вспоминает: "Наши рыбаки возвращались с липкими черными сетями. Пахло как на заправке".



Разлив нефти в Республике Коми / Скриншот Youtube

Тот разлив в месте бурения Усинск (Республика Коми) стал одним из крупнейших на суше. А там "черное золото" упоминается с XV века. С 1960-х этот район был исключительно для нефтяников. Современный город насчитывает под 40 тысяч человек, но даже имеет аэропорт с табличкой "Приветствуем в нефтяной столице Коми". Крупнейшие работодатели – "Роснефть" и "Лукойл".

Забытая небрежность Более поздние исследования выявили многочисленные прорывы в старых трубопроводах еще времен СССР. Протечки были в течение восьми месяцев подряд. Этот факт как можно дольше пытались скрыть от общественности. Но когда темное пятно достигло реки, все стало уж слишком очевидно.

Полный масштаб катастрофы до сих пор остается неизвестным, но объем вылитой нефти колеблется от 100 до 200 тысяч тонн. Более 120 гектаров тундры было загрязнено, у рогатого скота развился туберкулез, рыба имела внутри масло. Люди были вынуждены выскребать нефть лопатами.

Пострадавшие районы просто поджигали – самый дешевый, но наиболее опасный для экологии способ. Компенсация составила 36 рублей – цена двух бутылок водки. Через много лет – в 2017-м загорелась нефтяная скважина.

Пламя пылало более месяца, ветры переносили густой смог и токсичные частицы по тундре. 2019 год принес новое нефтяное загрязнение. А жизнь на Крайнем Севере трудна.

Дровяные печи и ключевая инфраструктура

Госпожа Дьячкова с 1994 года мониторит нефтяные излияния и является экологической активисткой. При этом она не против нефтяной отрасли в целом, потому что в ней занято много людей. Она лишь хочет, чтобы нефтяники работали ответственно.

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Впрочем, есть проблемы: законы написаны таким образом, что компании получают зеленый свет на все, ничего не предлагая взамен". В Greenpeace Russia вообще говорят, что отрасль работает "вне правового поля", что позволяет избежать ответственности и компенсаций за экологические бедствия.

А их бывает очень много: только за 2019, по данным Минэнергетики РФ, произошло 17 000 разливов нефти, в основном из трубопроводов. Для примера: в США за 2018 год зафиксировали лишь 137 случаев. В Канаде, где климат схож с российской Арктикой, произошло и того меньше – 60 инцидентов (за 2019).

4253 события в России охватывали потерю более чем одного нефтяного барреля. А в 2002 году на реке Нева вообще затонул мазутный танкер. Во время войны в Чечне места с залежами нефти часто уничтожались.



Россия имеет пространную, но изношенную нефтяную инфраструктуру / Фото Financial Tribune

Трубопроводная система РФ – самая длинная в мире, но является достижением преимущественно советской эпохи. Она тянется на 53 тысячи километров. А это несколько раз вокруг Земли. Впрочем, большая часть труб уже изношена от почтенного возраста. Регулярно проверять и заменять трубы является очень дорогим для компаний, и если это делается, то не очень тщательно.

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Не обновляя инфраструктуру, даже ключевую, главные игроки рынка экономят до 3 млрд долларов США ежегодно, по данным Greenpeace Russia. Таким образом сохраняют инвестиционную привлекательность.

Анатомия катастрофы: излив нефти

Так что же это такое – нефтяной разлив, почему он происходит и что происходит дальше? Основных причин две: эксплуатационная и аварийная. Второе это понятно: последствия стихийных бедствий и других неожиданных ситуаций.

А вот первая вызвана именно деятельностью человека, который допускает такие ошибки как:

Правила не выполняются, в том числе при перекачке сырья;

Никто не проверяет целостность резервуаров;

Нефтебазы заливает весеннее наводнение (хотя это зависит от людей частично);

несвоевременный (или отсутствующий) ремонт;

Нефть может выливаться из мест хранения, а при росте температуры и испаряться. Через трубопроводы к тому же перекачивают различные виды нефтепродуктов, что может приводить к потерям. Впрочем, большинство происходит далеко от мест непосредственной добычи.

С 1998 по 2005 годы в районе Невы-Ладоги происходило по 20-30 танкерных аварий ежегодно. Казалось бы, это далеко от мест добычи,

– удивляется в комментарии BBC Григорий Баренбойм, ведущий научный сотрудник Института водных проблем.

Или другой регион: Ярославль. Там есть все: нефтеперерабатывающий завод, шлакохранилище, перегрузки с танкеров на барже. После этого суда идут в Санкт-Петербург. Выливается понемногу постоянно, подчеркивает Баренбойм.

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Вспоминая катастрофу в Усинске, Баренбойм говорит: "Весь рогатый скот на самом деле погиб. Нефтяные углеводороды были даже в женском грудном молоке. В одном селе 90% детей имели поражения печени и почек".

Устранение последствий при катастрофе

Излияние уже произошло. Как его устранить? Цифры относительно срока преодоления остаются на бумаге. Например, аварию в Мексиканском заливе ликвидировали 152 дня.

Взрыв Deepwater Horizon Одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Произошла 20 апреля 2010 года возле Луизианы, США. Погибло 11 человек, 17 пострадали. В воду попало более 5 млн баррелей нефти, которые заняли 5% залива. С последствиями боролись почти пол года. Среди причин нехватка информации, плохая конструкция скважины (включая плохое ее цементирование), желание сэкономить

На сегодня существуют четыре способа устранения разлива нефти. Но поскольку каждый имеет свои недостатки, подход к каждой аварии нужен исключительно индивидуальный. Механический способ наиболее благоприятен для экологии. Применяют специальные нефтесборники, разделяющие нефть и воду. Пятно огораживают специальным ограждением. Собирают с помощью насосов и рукавов.

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Так выглядит ограждение вылитой нефти / Фото ResearchGate

Но поскольку размер утечки обычно большой, не применять специальные сорбенты невозможно. Это подводит нас к следующему способу: химическому. Который уже не столь безопасен. Хотя последние разработки все же стараются двигаться в сторону большей экологичности, этот вариант применяют лишь в критических ситуациях.

Разделяющее вещество разделяет нефть на самые маленькие капельки, которые растворяются в воде до безопасного состояния. Так нефть перестает быть токсичной. Но диспергент создает осадок, который падает на дно, снова его загрязняя.

Как уже замечено выше, термический способ – самый быстрый, но губительный. До 10% разлитой нефти выделяется в атмосферу в виде сажи. Сжигание действует исключительно на легкие фракции, тогда как тяжелые нефтепродукты остаются. В Норильске от этого отказались, потому что состояние воздуха в городе и так критическое.

И, наконец, последний вариант – биологический. Это как финальная стадия после предыдущих трех. В пострадавшую воду спускают бактерии, которые делают нефть безопасной (так называемая биодеградация). Но надо помнить одну вещь: ни один метод не восстановит экосистему, уничтоженную нефтью.