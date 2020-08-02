Арктика массово теряет свой лед, который очень быстро тает. Вместе с ним в опасности и аппетиты Путина относительно новой колонизации региона.

Исчезающий лед: проблемы угрожают Арктике

Север России давно переживает нелегкие времена из-за изменения климата, а лед исчезает там быстрее, чем где-либо в мире. На краю исчезновения находятся белые медведи, которые используют айсберги и плавающую лед как площадку для охоты на тюленей. Не добавляет оптимизма и деятельность человека в этих водах: добыча газа и нефти, потенциальная милитаризация региона. 24 канал посмотрел, как изменение климата влияет на планы РФ.

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Сейчас Путин хочет вернуться к развитию Арктики, которая была заброшена после развала СССР. Ранее там строили города и заводы, огромные добывающие карьеры для полезных ископаемых, то есть инфраструктура развивалась. С приходом независимости, много моногородов (то есть зависящих от какого-то предприятия – 24) пришли в упадок, люди искали работу в более приветливых местах. А все построенное ими осталось ждать лучших времен.

Вечная мерзлота (или пермафрост – 24), которая почти никогда не таяла раньше даже летом, постепенно исчезает. Россия пережила аномально теплую зиму, лед начал таять на месяц раньше и такие отклонения наблюдаются по всему побережью Сибири и Арктики.

Да, это хорошо для торговли – льда нет, путешествия через Север становятся более быстрыми, земли свободные от мерзлоты открываются для агробизнеса и увеличения собственного производства пищи. А еще находят новые острова, которые скрывались под толщей льда. Островов, мысов и заливов найдено уже 30 штук.

С другой стороны, таяние льда приводит к повышению уровня моря, что может угрожать прибрежной зоне затоплением трубопроводов, жилых домов, цистерн для хранения нефтепродуктов.

Многие здания разрабатывались для вечной мерзлоты, поэтому они могут банально провалиться на "голой почве", потому что построены на огромных столбах, вбитых в пермафрост. Фундаменты, которые возводились в 1980-х, сейчас уже не могут выдерживать современные нагрузки, становятся слабее.

В Норильске произошло несколько тепловых волн – город прогревается быстрее других частей Арктики. Меньше снега для отражения солнца, темная земля его поглощает – и вот возникает "арктическое усиление", которое прогревает землю еще больше. Такое происходит не только в РФ, но и на других "полярных" территориях – Скандинавии, Исландии, Канаде.

Глобальное потепление и Север

Но именно в России это выглядит аномально – температура на севере может легко подняться до +30 градусов, Но именно в России это выглядит аномально – температура на севере может легко подняться до +30 градусов, общая площадь тающего льда – с Омскую область (139,7 тыс. кв.км – 24), температура на Таймыре поднялась на 0,8 градусов Цельсия за 10 лет.

"Ледниковый покров в море Лаптевых и Восточно-Сибирском – рекордно низкий", – отметила для The Washington Post старшая исследовательница американского Центра данных по снегу и льду Жюльен Струве.

Основной причиной – кроме потепления планеты – ученые видят в так называемом "полярном вихре". Это сильный ветер, который отрывает старый лед от берега, оставляя на нем только тонкий слой, который тает под солнцем. К сентябрю, по прогнозам, может сложиться ситуация, которая уже была в 2012 году. Затормозить таяние способна более холодная и штормовая погода.

Впрочем, главная задача – уменьшить выбросы парниковых газов, без этого подобных ситуаций в XXI веке будет больше.

Крупная авария в Норильске: что это говорит о далеком Севере

Норильск ночью / Фото bne IntelliNews

Этим летом добавилась еще одна проблема: утечка дизеля. Именно она в совокупности с другими причинами ставит под угрозу планы Владимира Путина на новый развитие Арктики.

Авария произошла еще 29 мая 2020 года возле Норильска из-за разгерметизации старого изношенного бака. Он, как и другие, был покрыт ржавчиной и эксплуатируется с 1985 года. Специальной технологии, которая сдержала бы утечку, не было (обвалование – искусственное создание земляных валов – 24).

Произошла одна из крупнейших экологических катастроф на Севере РФ. Как следствие, более 21 тысячи тонн (или 146 тысяч баррелей) попали далеко за пределы промышленной зоны, а вода в реках Далдикан, Амбарная и Пясина стала красной. Дальше – озеро Пясино и Карское море. По официальной версии, до озера не дошло. По неофициальной – до моря дошло.

Стоит отметить, что дизель для ТЭЦ-3 – только резервное топливо, в отличие от природного газа. Это нужно для того, чтобы в случае перебоев с поставками, не останавливать работу в течение 28 суток. 30 июня было сообщено об откачке более 90% дизеля, а в целом работы планируется завершить до сентября. Впрочем, в Greenpeace заявляют о невозможности полной ликвидации аварии.

Едва ли не единственный возможный вариант это "самовосстановление природы". Возможно, что дикие животные, в частности северные олени, могут быть отравлены нефтепродуктами. Также вывозят и почву, в которую они попали. Нефтяное пятно на реке Амбарная окружено и изолировано. Пока что не идет речь о сожжении отходов, сказала Светлана Родионова, глава Роспотребнадзора.

В других регионах с подобным справляется сама природа, но не в Арктике. Микробы играют главную роль в распаде нефтепродуктов, но их активность в Арктике мизерная,

– отметил в комментарии BBC Russian директор Института экологии Высшей Школы Экономики Борис Моргунов.

Большинство топлива попало в реку Далдикан, которая является притоком Амбарной. В конце концов, вода попадает в Карское море. До 3 июня в Амбарной было многократное превышение опасных соединений. Предотвратить это попытались с помощью создания защитных барьеров, но уже 9 июня дизель таки достиг озера в 20 км от города Норильск.

Откачка дизельной пятна у Норильского/ Фото BBC

Тогда досталось от Путина главе "Норникеля" Владимиру Потанину, одному из самых богатых бизнесменов РФ. Президент Путин указал, что бак, из которого вылился дизель, надо было заменить уже давно, но этого сделано не было. На восстановление фабрик и окружающей инфраструктуры нужно много денег, а их тратить не хотят. Мониторинг состояния вечной мерзлоты не проводился, а теперь будет, заявили в "Норникеле".

30 июня в Госдуму РФ внесли законопроект, который бы обязывал компании закладывать средства на возможную ликвидацию последствий утечки нефти и нефтепродуктов и компенсировать ущерб для граждан и окружающей среды. Убытки могут составить до 150 миллиардов рублей (более 2 миллиардов долларов США – 24), считают экологические чиновники, на восстановление может уйти от 5 до 10 лет. Акции "Норникеля" 6 июля упали на 6%.

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После утечки там же произошла другая ситуация – перекачка из хвостохранилища материалов с химическим запахом тундры. Это хранилище стояло возле фабрики по обогащению урана. СМИ РФ говорили о сливе 5-6 тысяч кубометров неизвестного вещества.

Хвостохранилище – специальная локация для консервации и сохранения опасных или токсичных отходов – "хвостов". Одним из таких – гранулированным шлаком – в городе недавно посыпали дороги зимой.

Норильск – заповедник коррупции. Что происходит здесь, ну ни в одном другом регионе так мастерски не происходит,

– рассказал "Новой Газете" местный правозащитник Руслан Абдуллаев.

"Норникель" добывает 35% мирового палладия, 25% платины, 20% никеля (еще бы!), 20% родия, 10% кобальта. Это полузакрытая зона, куда и россиян пускают не всех, а строили ее узники лагерей, сейчас население – 180 тысяч человек.

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Новая стратегия Кремля по развитию Севера растянута на 15 лет. Она включает в себя десятки энергетических проектов, создание рабочих мест, привлечение людей ехать в Арктику, а не из нее. Поскольку Северный морской путь постепенно освобождается ото льда, его можно чаще использовать для транспортировки нефти и газа. Впрочем, на самом деле все далеко не так радужно.

Для тех, кто захочет переехать, предусмотрены бесплатные земельные участки, но есть одна проблема ... вышеупомянутый пермафрост. В том же Якутске дом дал большую трещину, а вечная мерзлота, которая таяла, заливала его.

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С такими ситуациями привлечь людей на материковый Север будет довольно сложно, а прогнозы неутешительные – около 54% ​​жилого фонда может пострадать, 20% коммерческого и 19% – критически важного (общая стоимость – 84 миллиардов долларов США).

Комиссий, которые в советское время отслеживали состояние пермафросту, уже давно не существует, поэтому отсталые технологии строительства тоже могут играть роль. Строить в будущем надо будет по-другому: создавать мобильные дома, которые можно будет легко переносить с места на место.

Промышленные проблемы

Между тем "НорНикель", "Газпром" и "Новатэк" – основные работодатели региона – из-за потепления могут столкнуться с большими финансовыми проблемами, считает банк Morgan Stanley. 50% нефтегазовых месторождений расположены в регионах, где оттепель может повредить их до 2050 года. Наземная добыча под высоким риском из-за транспортировки по тысячам километров трубопроводов.

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К этому времени в опасной зоне окажутся 1200 поселений (40 из них с населением более 5 тысяч человек), то есть одна треть региона, есть угроза для железной дороги. Ожидаемые потери от таяния мерзлоты могут составить 50-150 миллиардов рублей в год.

Как видим, для развития и привлекательности северных территорий России предстоит сделать еще очень много и потратить невероятное количество денег. И не факт, что это все завершится успехом, но и уйти с территории РФ не может. Это означает падение престижа и запустение потенциально невероятно богатых земель. Впрочем, исключать дальнейшие аварии нельзя из-за плохого состояния инфраструктуры.