Таинственные самоубийства и хаос: как коронавирус влияет на режим Путина

Россия переживает эпидемию коронавируса, которую она не в состоянии остановить. Тем временем, наступает решающий и опасный для президента Путина момент.

Коронавирус и Россия: ситуация угрожающая



Владимир Путин и главный врач "Комунарки", который позже заболел / Фото Arab News

Российская Федерация не в состоянии сдержать эпидемию коронавируса: за сутки 4-го мая были зафиксированы 10 633 случая и это является рекордом. В целом случаев вируса уже более 100 тысяч, а это превышает показатели главных союзников – Ирана и Китая. Эта ситуация – опасный сигнал для лидера страны Владимира Путина. Главный вопрос – сможет ли он удержать власть в бесспорно кризисной ситуации?

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CNN активно освещает эпидемию COVID-19 на территории РФ. Много врачей в России (как и в Украине) заразились, больницы – главное место, где можно заболеть коронавирусом. На Москву приходится более половины случаев коронавируса.

В России уже 24 больницы закрылись на долгий карантин. Из 285 "горячих точек" заболевания, 64% находятся именно в учреждениях здравоохранения. Как и в нашей стране, врачи часто вынуждены работать без средств индивидуальной защиты и под принуждением. Они пытаются протестовать через соцсети и ряд независимых СМИ, которые еще остались в РФ.

Это распространенная проблема не только в России, но и в мире. Многие больницы не были оборудованы для борьбы с эпидемией, но туда поступали больные коронавирусом. Конечно, у врачей там не было необходимой защиты.

Заразился даже премьер-министр страны Михаил Мишустин, который был вынужден пойти на самоизоляцию.

В Петербурге Центр ортопедии и травматологии имени Вредена был закрыт вместе с 500 пациентами и персоналом из-за вспышки коронавируса. Количество зараженных в Центре Вредена превышает 300 человек, сообщает CNN.

Возле некоторых больниц города появились мобильные морги. И не хватает врачей, чтобы ухаживать за больными. Некоторые медицинские заведения вообще перестали тестировать своих работников, чтобы не отправлять людей на карантин.

В этом смысле, битва проиграна. В последнее время мы видим все больше случаев, когда персонал не тестируют, чтобы скрыть реальную картину,

– рассказал CNN Андрей Коновал, глава медицинского профсоюза "Действие".

Тех, кто выбыл из-за болезни, не заменяют. Часто бригады приезжают на вызовы в неполном составе. Медики обвиняют правительство в недавней медицинской реформе, из-за которой массово сокращали рабочие места и закрывали больницы. Парамедиков младшего медицинского персонала и оборудования не хватает. Особенно это ощутимо в регионах.

Несколько таких попали в поле зрения правительства: там было использовано менее 10% федеральных денег для закупок защитного снаряжения и аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Мемориал погибшим из-за коронавируса медикам, Россия / Фото MSN

Тем временем, в CNN рассказали, что трое медицинских работников "таинственно упали" из окон своих медицинских учреждений.

Двое погибли, а один врач из города Воронеж по фамилии Шулепов находится на лечении (вероятно, он пытался покончить с жизнью из-за положительного результата теста на вирус). Попытки медицинских работников покончить с собой – нередки во время этой эпидемии.

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Шулепов и его коллега разместили в интернете видео, где рассказали, что их заставляют работать даже с коронавирусом. Коллегу допрашивали якобы за распространение поддельных новостей об отсутствии защиты у врачей. Позже Шулепов признался, что в ролике его "переполняли эмоции". Но он хотя бы выжил.

Другим так не повезло: 1 мая умерла Елена Непомнящая, и.о. главного врача в Красноярске. Но свидетели говорят, что она "выпала из окна" во время встречи с региональными чиновниками (на встрече обсуждали превращение больницы в коронавирусную). Женщина выступила против этого. Чиновники опровергли неготовность, сказав что больница была "в резерве".

Ранее, 24 апреля, ушла из жизни Наталья Лебедева, руководитель скорой помощи в Звездном городке, главной базе российских космонавтов.

На этом фоне президент Путин был раскритикован за отправку самолетов с гумпомощью в США, Италию и другие страны, когда дома врачи были вынуждены делать собственные маски и защиту. Интересно, что Кремль признал свою неправоту. Во время видеоконференции Путин был согласен, что больницам не хватает СИЗ (средств индивидуальной защиты).

С другой стороны, Следственный комитет вызвал на допрос авторов постов в соцсетях на эту тему в пяти регионах. А врачам угрожают штрафами за распространение новостей о недостатке необходимых материалов и оборудования.

Мы собрали около 200 запросов, где есть все, но особенно не хватает защитных костюмов, очков и респираторов. Нужно всем, включая Москву,

– рассказал директор профсоюзных коммуникаций в Альянсе врачей Андрей Коновалов.

Эту статистику у Альянса уже спросило ФСБ. Около 70-ти врачей считаются умершими от вируса, но официальных данных нет, потому что Россия пока не ведет такую статистику.

Падение рейтинга и изоляция



Президент РФ Владимир Путин / Фото PBS News Hour

Что касается непосредственно Путина, то его рейтинг на фоне пандемии упал до 63%, пишет CNN. Это кажется высоким показателем, впрочем, такого не наблюдалось с 2013 года (аннексия Крыма значительно повысила рейтинг).

Падение цен на российскую нефть – основной источник доходов в РФ – тоже стало ударом по не очень здоровой экономике соседа Украины.

В последнем опросе от "Левада-центра" лишь 46% – то есть меньше половины – людей положительно оценили шаги администрации в борьбе с эпидемией.

Отложенная коронацияПутин пользуется позитивным освещением себя на государственном телевидении, поэтому пока коронавирусный кризис не является угрозой его власти, но посылает четкое послание: недовольные есть, их много, молчать во время современных технологий никто не будет. Из-за пандемии отложили голосование по изменениям в Конституцию. А они должны "законсервировать" Путина у власти до 2036 года (если доживет, в чем есть сомнения из-за его возраста).

Во время одной из онлайн-встреч Путин попросил чиновников "показать ощутимые результаты" для россиян, которые столкнулись с экономическими трудностями из-за коронавируса. Он напомнил о необходимости продолжать ежемесячные выплаты в 5 000 рублей (67 долларов США) на ребенка до 3 лет, а также беременным женщинам. И о специальной медстраховке для врачей.

Один из главных критиков Кремля Алексей Навальный призвал использовать Фонд национального благосостояния в 165 млрд долларов (собранных, когда нефтяные цены еще были высокими) на помощь малому и среднему бизнесу. И хотя представитель кремля Дмитрий Песков отверг идею, как "популистскую и поверхностную", три онлайн-петиции с призывом Навального набрали 1 млн подписей.

CNN считает, что российские власти слишком поздно взялась реагировать на проблемы в креативном классе экономики, а также среди сектора услуг. Это рестораны, бары, фитнес-центры. Был запущен онлайн-портал для обращения за правительственной помощью для предприятий и обычных граждан.

Россия, США и коронавирус: кое что общее



Противостояние пандемии со стороны Путина и Трампа имеет общие черты /Фото US News & World Report

Политолог Каресс Шенк в блоге для The Wasington Post пишет, что США и Россия имеют общие вещи, когда речь заходит о коронавирусе.

Оба государства являются федеральными образованиями. Россия распределяет власть между Москвой и 80 другими регионами. США – между Вашингтоном и американскими штатами и территориями.

Меры в РФ против пандемииВ России закрывают границы между регионами, вводят цифровые пропуска, устраивают рейды на китайских граждан, которые проживают на территории страны. С другой стороны, в столице строили госпитали, наращивали производство масок, создали команду для борьбы с вирусом (но регионам это сделать может быть гораздо сложнее). РФ опирается только на нескольких людей, принимающих решения.

В частности, это вице-премьер Татьяна Голикова и главный государственный санитарный врач Анна Попова. Именно от них поступали рекомендации об изоляции, закрытии и тому подобное. Когда пришел новый глава правительства Мишустин, противостояние коронавирусу уже имело четкий курс.

Так и в США, где президент создал аналогичную систему с вице-президентом Пенсом во главе (Штатам это не особо помогло, кстати, РФ может последовать тем же путем).



Донести информацию до Трампа может быть сложно / Фото Sky News

Как и в США, политику нужно донести до лидера, она не всегда спускается диктатом снизу. В РФ и в США, идет большая борьба за доступ к первому лицу и лоббирование ему своих идей. В обеих странах идет дискуссия, что данные по вирусу могут быть занижены или ими могут манипулировать. И там и там данные приводятся, чтобы показать: правительство работает над проблемой. Но, отмечает Шенк, эта активность имеет мало общего с конкретными результатами.

Действительно, Путин и Трамп имеют много общего в стиле управления. Но не следует забывать, что США, хоть и раненая, но демократия. В то время как Россия последние десятилетия продолжает ползучий путь к полной диктатуре.