Таємничі самогубства та хаос: як коронавірус впливає на режим Путіна

Росія переживає епідемію коронавірусу яку вона не в змозі зупинити. Тим часом, наступає вирішальний та небезпечний для президента Путіна момент.

Коронавірус та Росія: ситуація загрозлива

Володимир Путін та головний лікар "Комунарки", який пізніше захворів / Фото Arab News

Російська Федерація не в змозі стримати епідемію коронавірусу: за добу 4-го травня було зафіксовано 10633 випадки і це є рекордом. Загалом випадків вірусу вже більше 100 тисяч, а це перевищує показники головних союзників – Ірану та Китаю. Ця ситуація – небезпечний сигнал для лідера країни Володимира Путіна. Головне питання – чи він зможе втримати владу у безперечно кризовій ситуації?

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CNN активно висвітлює епідемію COVID-19 на території РФ. Багато лікарів в Росії (як і в Україні) заразилися, лікарні – головне місце, де можна захворіти на коронавірус. На Москву припадає більше половини випадків коронавірусу.

У Росії вже 24 лікарні зачинилися на довгий карантин. З 285 "гарячих точок" захворювання, 64% знаходяться саме у закладах охорони здоров'я. Як і в нашій країні, лікарі часто змушені працювати без засобів індивідуального захисту та під примусом. Вони намагаються протестувати через соцмережі та низку незалежних ЗМІ, які ще лишилися в РФ.

Це поширена проблема не тільки в Росії, але й у світі. Багато лікарень не були обладнані для боротьби з епідемією, але туди поступали хворі на коронавірус. Звісно, у лікарів там не було необхідного захисту.

Заразився навіть прем'єр-міністр країни Михайло Мішустін, який був змушений піти на самоізоляцію.

У Петербурзі Центр ортопедії та травматології імені Вредена був закритий разом із 500-ма пацієнтами та персоналом через спалах коронавірусу. Кількість заражених в Центрі Вредена перевищує 300 осіб, повідомляє CNN.

Біля деяких лікарень міста постали мобільні морги. Й не вистачає лікарів, щоб доглядати за хворими. Деякі медичні заклади взагалі перестали тестувати своїх працівників, щоб не відправляти людей на карантин.

У цьому сенсі, битва програна. В останній час ми бачимо все більше випадків, коли персонал не тестують, щоб приховати реальну картину, –розповів CNN Андрій Коновал, голова медичного профсоюзу "Дія".

Тих, хто вибув через хворобу, не замінюють. Часто бригади приїздять на виклики у неповному складі. Медики звинувачують уряд у нещодавній медичній реформі, через яку масово скорочували робочі місця та зачиняли лікарні. Парамедиків молодшого медичного персоналу та обладнання не вистачає. Особливо це відчутно у регіонах.

Кілька таких потрапили у поле зору уряду: там було використано менше 10% федеральних грошей для закупок захисного спорядження та апаратів штучної вентиляції легень.

Самогубство чи усунення критиків: чому таємничо гинуть медики

Меморіал загиблим через коронавірус медикам, Росія / Фото MSN

Тим часом, у CNN розповіли, що троє медичних працівників "таємничо впали" з вікон своїх медичних закладів.

Двоє загинули, а один лікар з міста Вороніж на прізвище Шулепов знаходиться на лікуванні (вірогідно, він намагався покінчити з життям через позитивний результат тесту на вірус). Спроби медичних працівників накласти на себе руки – непоодинокі під час цієї епідемії.

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Шулепов та його колега розмістили в інтернеті відео, де розповіли, що їх змушують працювати навіть з коронавірусом. Колегу допитували нібито за розповсюдження підробних новин щодо відсутності захисту у лікарів. Пізніше Шулепов зізнався, що у ролику його "переповнювали емоції". Але він хоча б вижив.

Іншим так не поталанило: 1 травня померла Олена Непомняща, в.о. головного лікаря в Красноярську. Але свідки кажуть, що вона "випала з вікна" під час зустрічі з регіональними чиновниками (на ній обговорювали перетворення лікарні на коронавірусну). Жінка виступила проти цього. Чиновники заперечили неготовність, сказавши що лікарня була "у резерві".

Раніше, 24 квітня, пішла з життя Наталя Лєбєдєва, керівник швидкої допомоги в Зоряному містечку, головній базі російських космонавтів.

На цьому фоні президент Путін був розкритикований за відправку літаків з гумдопомогою до США, Італії та інших країн, коли вдома лікарі були змушені робити власні маски та захист. Цікаво, що Кремль визнав свою неправоту. Під час відеоконференції Путін був згоден, що лікарням не вистачає ЗІЗ (засобів індивідуального захисту).

З іншого боку, Слідчий комітет викликав на допит авторів постів у соцмережах на цю тему у п'яти регіонах. А лікарям погрожують штрафами через розповсюдження новин щодо нестачі необхідних матеріалів та обладнання.

Ми зібрали близько 200 запитів, де є все, але особливо не вистачає захисних костюмів, окулярів та респираторів. Потрібно всім, включаючи Москву, – розповів директор профсоюзних комунікацій в Альянсі лікарів Андрій Коновалов.

Цю статистику в Альянсу вже запитало ФСБ. Близько 70-ти лікарів вважаються померлими від вірусу, але офіційних даних нема, бо Росія поки що не веде таку статистику.

Падіння рейтингу та ізоляція

Президент РФ Володимир Путін / Фото PBS News Hour

Що стосується безпосередньо Путіна, то його рейтинг на фоні пандемії впав до 63%, пише CNN. Це здається високим показником, втім, такого не спостерігалося з 2013 року (анексія Криму значно підвищила рейтинг).

Падіння цін на російську нафту – основне джерело прибутків в РФ – теж стало ударом по не дуже здоровій економіці сусіда України.

В останньому опитуванні від "Левада-центру" лише 46% – тобто менше половини – людей позитивно оцінили кроки адміністрації у боротьбі з епідемією.

Відкладена коронація Путін користується позитивним висвітленням себе на державному телебаченні, тож поки що коронавірусна криза не є загрозою його владі, але посилає чітке послання: незадоволені є, їх багато, мовчати у час сучасних технологій ніхто не буде. Через пандемію відклали голосування щодо змін до Конституції. А вони мають "законсервувати" Путіна при владі до 2036 року (якщо він доживе, у чому є сумніви через його вік).

Під час однієї з онлайн-зустрічей Путін попрохав чиновників "показати відчутні результати" для росіян, які зіткнулися з економічними труднощами через коронавірус. Він нагадав про необхідність продовжувати щомісячні виплати у 5000 рублів (67 доларів США) на дитину до 3 років, а також ще вагітним жінкам. І про спеціальну медстраховку для лікарів.

Один з головних критиків Кремля Олексій Навальний закликав використати Фонд національного благоустрою у 165 млрд доларів (зібраних, коли нафтові ціни ще були високими) на допомогу малому та середньому бізнесу. І хоча представник кремля Дмитро Песков відкинув ідею, як "популістьку та поверхневу", три онлайн-петиції із закликом Навального набрали 1 млн підписів.

CNN вважає, що російська влада запізно взялася реагувати на проблеми у креативному класі економіки, а також серед сектору послуг. Це ресторани, бари, фітнес-центри. Був запущений онлайн-портал для звернення по урядову допомогу для підприємств та звичайних громадян.

Росія, США та коронавірус: дещо спільне

Протистояння пандемії з боку Путіна та Трампа має спільні риси /Фото US News & World Report

Політологиня Каресс Шенк в блозі для The Wasington Post пише, що США та Росія мають спільні речі, коли мова заходить про коронавірус.

Обидві держави є федеральними утвореннями. Росія розподіляє владу між Москвою та 80 іншими регіонами. США – між Вашингтоном та американськими штатами та територіями.

Заходи в РФ проти пандемії В Росії закривають кордони між регіонами, вводять цифрові перепустки, влаштовують рейди на китайських громадян, які проживають на території країни. З іншого боку, в столиці будували госпіталі, нарощували виробництво масок, створили команду для боротьби з вірусом (але регіонам це зробити може бути набагато складніше). РФ спирається лише на кількох людей, які приймають рішення.

Зокрема, це віцепрем'єр Тетяна Голікова та головний державний санітарний лікар Ганна Попова. Саме від них надходили рекомендації про ізоляцію, закриття та інше подібне. Коли прийшов новий очільник уряду Мішустін, протистояння коронавірусу вже мало чіткий курс.

Так і в США, де президент створив аналогічну систему з віцепрезидентом Пенсом на чолі (Штатам це не особливо допомогло, до речі, РФ може послідувати тим самим шляхом).

Донести інформацію до Трампа може бути складно / Фото Sky News

Як і в США, політику треба донести до лідера, вона не завжди спускається диктатом знизу. В РФ та в США, йде велика боротьба за доступ до першої особи та лобіювання йому своїх ідей. В обох країнах йде дискусія що дані по вірусу можуть бути занижені або ними можуть маніпулювати. І там і там дані наводяться, щоб показати: уряд працює над проблемою. Але, наголошує Шенк, ця активність має мало спільного з конкретними результатами.

Дійсно, Путін і Трамп мають багато спільного у стилі управління. Але не слід забувати, що США, хоч і поранена, але демократія. У той час як Росія останні десятиліття продовжує повзучий шлях до повної диктатури.