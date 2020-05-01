Возле больниц Санкт-Петербурга появились мобильные морги: фото

В Санкт-Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складывания тел умерших, пока они не используются по назначению.

Несмотря на то, что в администрации города отрицают, что морозильные камеры будут использовать только для тел умерших от COVID-19 людей, они расположены именно возле больниц, где размещают таких больных. Об этом пишет "Фонтанка".

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Сейчас в Петербурге достаточно мест в патологоанатомических отделениях и моргах, дефицита нет. Однако комитет по охране здоровья и комитет по вопросам промышленной политики решили разместить на территории 7 стационаров и одного крематория мобильные холодильные установки на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших,

– сообщили в прессслужбе вицегубернатора Санкт-Петербурга Олега Ергашева.

Там добавили, что появление рефрижераторов возле больниц является некой "подстраховкой".

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Пока по городу разместили 8 холодильных камер

Количество умерших в Санкт-Петербурге, по словам представителей власти, сейчас вполне соответствует средним показателям.

Впрочем, власть успокаивает людей: это превентивная мера

"Рефрижераторы не используются сейчас, стоят закрытые. Это не связано с COVID-19 напрямую, но нужно контролировать ситуацию. Мы должны рассматривать разные сценарии, и это – резерв на случай осложнения. Сейчас ситуация в этом плане ничем экстраординарным не отличается", – заверила власти города.

Какова ситуация с коронавирусом в России? Сложная, заболел даже премьер-министр Михаил Мишустин. За последние сутки, 30 апреля, подтвердили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19. Следовательно, количество больных в России уже достигло 114 431 случай. Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 1 169 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.



Больше всего больных в Москве, Подмосковье и Петербурге.