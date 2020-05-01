16:00
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Возле больниц Санкт-Петербурга появились мобильные морги: фото

      - Читати новину українською
      В Санкт-Петербурге установили мобильные морги из-за COVID-19: фото
      Рефрижератор біля однієї з лікарень Санкт-Петербурга / "Фонтанка"

      В Санкт-Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для складывания тел умерших, пока они не используются по назначению.

      Несмотря на то, что в администрации города отрицают, что морозильные камеры будут использовать только для тел умерших от COVID-19 людей, они расположены именно возле больниц, где размещают таких больных. Об этом пишет "Фонтанка".

      Ранее В Нью-Йорке установили мобильные морги: впервые после теракта 11 сентября – фото

      Сейчас в Петербурге достаточно мест в патологоанатомических отделениях и моргах, дефицита нет. Однако комитет по охране здоровья и комитет по вопросам промышленной политики решили разместить на территории 7 стационаров и одного крематория мобильные холодильные установки на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших,
      – сообщили в прессслужбе вицегубернатора Санкт-Петербурга Олега Ергашева.

      Там добавили, что появление рефрижераторов возле больниц является некой "подстраховкой".

      мобільні моргиМобильные морги теперь на улицах Санкт-Петербурга

      морги

      Пока по городу разместили 8 холодильных камер

      Количество умерших в Санкт-Петербурге, по словам представителей власти, сейчас вполне соответствует средним показателям.

      морги

      Впрочем, власть успокаивает людей: это превентивная мера

      "Рефрижераторы не используются сейчас, стоят закрытые. Это не связано с COVID-19 напрямую, но нужно контролировать ситуацию. Мы должны рассматривать разные сценарии, и это – резерв на случай осложнения. Сейчас ситуация в этом плане ничем экстраординарным не отличается", – заверила власти города.

      Какова ситуация с коронавирусом в России? Сложная, заболел даже премьер-министр Михаил Мишустин. За последние сутки, 30 апреля, подтвердили почти 8 тысяч новых случаев COVID-19. Следовательно, количество больных в России уже достигло 114 431 случай. Всего с момента начала эпидемии в стране умерли 1 169 человек с лабораторно подтвержденным коронавирусом.

      Больше всего больных в Москве, Подмосковье и Петербурге.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Менять мир можно и в пижаме: пять уроков карантинной работы
      сегодня , 16:00 Менять мир можно и в пижаме: пять уроков карантинной работы
      Олександр Тодорчук
      Есть ли английский после 30?
      сегодня , 12:00 Есть ли английский после 30?
      Максим Сундалов