Біля лікарень Санкт-Петербурга з’явилися мобільні морги: фото

У Санкт-Петербурзі з'явилися вісім мобільних холодильних установок для складання тіл померлих, поки вони не використовуються за призначенням.

Попри те, що в адміністрації міста заперечують, що морозильні камери використовуватимуть лише для тіл померлих від COVID-19 людей, вони розташовані саме біля лікарень, де розміщують таких хворих. Про це пише "Фонтанка".

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Зараз в Петербурзі досить місць в патологоанатомічних відділеннях і моргах, дефіциту немає. Однак комітет з охорони здоров'я і комітет з питань промислової політики вирішили розмістити на території 7 стаціонарів і одного крематорію мобільні холодильні установки на базі контейнерів-рефрижераторів для тимчасового зберігання померлих,

– сповістили у пресслужбі віцегубернатора Санкт-Петербурга Олега Єргашева.

Там додали, що поява рефрижераторів біля лікарень є такою собі "підстраховкою".



Мобільні морги тепер на вулицях Санкт-Петербурга



Поки по місту розмістили 8 таких холодильних камер

Кількість померлих у Санкт-Петербурзі, за словами представників влади, зараз цілком відповідає середнім показникам.



Втім, влада заспокоює людей: це превентивний захід

"Рефрижератори не використовуються наразі, стоять зачинені. Це не пов'язано з COVID-19 безпосередньо, але потрібно контролювати ситуацію. Ми повинні розглядати різні сценарії, і це – резерв на випадок ускладнення. Зараз ситуація в цьому плані нічим екстраординарним не відрізняється", – запевнила влада міста.

Яка ситуація з коронавірусом у Росії? Складна, захворів навіть прем’єр-міністр Михайло Мішустін. За останню добу, 30 квітня, взагалі підтвердили майже 8 тисяч нових випадків COVID-19. Відтак, кількість хворих у Росії вже сягнула 114 431 випадку. Всього з моменту початку епідемії в країні померли 1169 людей з лабораторно підтвердженим коронавірусом.



Найбільше хворих у Москві, Підмосков’ї та Петербурзі.