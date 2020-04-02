Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи

На неделе экспортная цена российской нефти марки Urals упала ниже нуля. Как это произошло и что будет дальше – в материале сайта 24 канала.

Негативные цены: откуда берутся и что означают



Низкие цены на нефть в мире/ photo: коллаж

Пандемия коронавируса и нефтяная война между РФ и Саудами уже создали идеальный шторм для нефтяной отрасли. Продолжается двойной шок со стороны спроса и предложения – нефть производят все больше, но ее покупают все меньше.

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Держать нефть нераспроданной долго можно, но скоро будет негде: крупные порты и супертанкеры – дорого, наземные хранилища, терминалы – почти заполнены. Что касается огромных танкеров, то 20% его состава могут стать водными складами (но и это не решит проблему полностью). Прогноз таков, что в апреле 6 млн баррелям (а в мае – 7 млн) нефти в день будет натурально "некуда пойти", если страны не "прикрутят краны".

Чтобы избавиться от товара, фирмы вынуждены либо доплачивать за самовывоз, либо сокращать добычу вплоть до полной остановки. Такого, уверяют рыночные аналитики, не происходило с 1998 года. Сейчас, по оценкам рынка, где-то 900 тысяч баррелей остаются в земле (а реальная цифра, скорее всего, намного выше). Старые, не такие производительные "нефтяные колодцы" будут закрываться первыми.

Когда цена на нефть становится отрицательной Пока цены держатся в очень низком диапазоне 20 – 30 долларов США. Иногда они даже падают ниже нуля, т. е. становятся отрицательными. Обычно это происходит, когда предложение намного опережает спрос, а возможности хранения и транспортировки исчерпаны или превышают цену продажи одного барреля.

Не повезет и нефтеперерабатывающим заводам: из-за массовой остановки транспорта, их продукция пока мало кому нужна. Возможно, временно и летом-осенью мир начнет возвращаться к нормальной жизни. Но к тому времени некоторые компании исчезнут навсегда.

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Более того, коллапс может наступить в тех странах, которые полностью или в большей степени зависят от экспорта нефти. Саудовская Аравия сама может серьезно пострадать от развязывания войны с Россией за долю нефтяного рынка. Хотя на самом деле цель Эр-Рияда это даже не Москва, а уничтожение шельфовой индустрии своего главного союзника – Соединенных Штатов. Правда, здесь следует учитывать одну деталь: Сауды разделяют безопасный союз и свою собственную энергетическую политику.



Перетягивание нефти между шельфом США и ОПЕК/ photo: рисунок

И шельф Америки серьезно мешал ОПЕК (где Королевство председательствует) поднимать цены на нефть. А у Саудов и ОАЭ, к примеру, очень высокая планка исполнения бюджета – цена барреля туда закладывается примерно 60-80 долларов США. Россия может обойтись и горизонтом в 40-50 долларов, хотя запаса прочности там меньше из-за влияния на волатильный курс рубля.

Последний пример – российская марка нефти Urals обвалилась до неприемлемых 13 долларов за баррель. А экспортная цена пару последних дней вообще ходит с отрицательным ценником, а первым был сорт из Вайоминга. Главный мировой сорт – Brent из Северного моря – скорее всего защищен от негативных цен, потому что добывается из воды на территории между Норвегией и Великобританией и сразу может грузиться в танкеры и нефтепроводы.

А вот эталонная американская марка WTI (West Texas Intermediate) находится в 804 км от ближайшей воды и ее нужно транспортировать в порт. Это уже создает риск, и цены на некоторые вариации WTI и канадской нефти "могут стать отрицательными", говорят в Goldman Sachs. На рынке сланцевой нефти уже есть первая жертва – "Whiting Petroleum". Она оказалась неспособной заплатить долг в 262 млн долларов США из общей задолженности в 2,2 млрд долларов и не выдержала низкой цены в 20 долларов за баррель. Ожидается, что почти 40-70% сланцевого производства так или иначе закроются из-за коронавируса.

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Обычно менее чем нулевые цены держатся очень недолго, прежде чем оттолкнуться от дна до минимально положительных. Но был один прецедент: в 2019 году западный Техас пережил 2 недели минусовых прайсов из-за недостатка трубопроводов для транспортировки природного газа. Крупные игроки рынка, такие как “Chevron”, уже планируют уменьшать расходы на 30% и добычу на 20%.

В ближайшее время Трамп собирает руководителей нефтяных компаний на встречу. Будут обсуждать, по данным издания Wall Street Journal, импорт нефти из Саудовской Аравии и отмену так называемого "закона Джонса" еще в 1920 году. Он запрещает судам под иностранным флагом перевозку товаров между портами США и другими американскими территориями (Гавайи, Амер. Самоа, Гуам, Аляска и другие). В 2017 году он уже был отменен для Пуэрто-Рико.

Тем временем посмотрим, как собирается выходить из непростой ситуации с низкими ценами РФ.

Россия и игра на нефтяное понижение



Медведь и бочка компании "Лукойл"/ photo: Mirror

В России много кто неожиданно получил новости о том, что котировки Западной Сибири пошли вниз на так называемую "отрицательную территорию". Тонна этой нефти стоила во вторник минус 1200 рублей (-15 долларов США). Оплата транспортировки, налогов и других расходов была для бренда Urals выше, чем средняя стоимость нефти. А на ней базируются как краткосрочные так и долгосрочные контракты. В целом, котировки упали с февраля на 12 500 рублей (158 долларов США). А это может потянуть за собой нулевую доходность нефтяных продаж в России.

Дошло до того, что вице-президент "Лукойл" Леонид Федун назвал решение о выходе из соглашения с ОПЕК+ "непросчитанным". Он напомнил, что в минувшую нефтяную войну в 80-е тогда еще СССР использовал нефть как "последний резерв Коммунистической партии". Песков, пресс-секректар Путина, отверг это как "оценочное суждение".

Соревноваться с Саудами в темпах наращивания добычи "черного золота" Россия не сможет, заверил Федун в интервью РБК. Потому что это будет война на упадок сил противника. В России, если не будет соглашения и цена не будет выше 35 долларов США, добыча будет уменьшаться в 2022 – 2023 годах. Между тем Саудовская Аравия за счет запуска месторождений Хавджи и Вафра на "нейтральной территории" возле Кувейта может дополнительно добывать 500 тысяч баррелей в сутки.

Нейтральная территория или Разделительная Зона Земля между Саудовской Аравией и Кувейтом, богатая нефтью. Первый договор о ней был подписан еще в 1922 году с предшественником Королевства Саудитов – государством Неджд. Нейтральная зона была разделена между двумя монархиями в 1970-х годах, добыча нефти остановилась в 2014 – 2015 гг. Перезапуск даст возможность снова делить нефть между двумя государствами и потенциально серьезно нарастить ее запасы. Страны уже начали проверочные работы зимой 2020 года

Сейчас все прогнозы, что якобы Россия выдержит при крайне низкой цене много лет, не оправдались. Правда, пока не ясно, будет ли вообще эта новая встреча и когда, учитывая пандемию коронавируса и фактически дезорганизацию деятельности ОПЕК. Официальный Кремль сообщает, что никаких переговоров, тем более телефонных разговоров, между Путиным и принцем Мохаммедом бин Салманом не было.

По последним оценкам экспертов, при нынешней цене в 25 – 30 долларов США, бюджет РФ выдержит максимум два года, минимум – до ноября 2020 года. При этом совершенно понятно, что заменить нефть и газ, как главный экспортный продукт, в России не может ничто. Если (пока не когда) Россия договорится с ОПЕК+ о новом соглашении и даже уменьшит добычу до 1,5 млн баррелей, это не поможет уменьшить предложение над спросом на сегодня, так как только в апреле ожидается приход еще 3 млн баррелей в сутки.

Эр-Рияд пока снижать свои показатели не планирует. По политическим причинам, соглашение "срезать" по 10% у РФ, Саудов и Техаса видится очень маловероятным, хотя и лоббируется президентом США Трампом (непонятно только как это сделать, потому что РФ и Сауды вместе производят только 23 млн). Как передают СМИ РФ со ссылкой на Bloomberg, именно Россия пока увеличивать долю выкачивания нефти не собирается, так как не видит в этом смысле в мире, который уже залит нефтью и не может ее использовать.