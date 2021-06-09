Завод расположен примерно в 15 километрах от района Шихецзы. Пожар начался к югу от центра города в индустриальном парке.

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"На заводе компании Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd в западном Синьцзяне произошел пожар в упаковочном цеху", – говорится в сообщении издания.

Согласно предварительному отчету, на предприятии взорвался кремнеземный реактор. Прибывшие на место сообщали о необходимости помощи дополнительных подразделений, поскольку пожар оказался масштабным.

По данным правительства, жертв нет. В то же время проверки специалистов на месте свидетельствуют о том, что в воздух попали вещества, которые в основном являются твердыми частицами, а не токсичными и вредными газами.

Пожар произошел в упаковочном цеху: смотрите видео Mash