Завод розташований приблизно за 15 кілометрів від району Шіхецзи. Пожежа почалася на південь від центру міста в індустріальному парку.

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"На заводі компанії Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd у західному Сіньцзяні сталася пожежа в пакувальному цеху", – мовиться у повідомленні видання.

Згідно з попереднім звітом, на підприємстві вибухнув кремнеземний реактор. Рятувальники, які прибули на місце, повідомляли про необхідність допомоги додаткових підрозділів, оскільки пожежа виявилася масштабною.

За даними уряду, жертв немає. Водночас перевірки фахівців на місці свідчать про те, що в повітря потрапили речовини, які в основному є твердими частинками, а не токсичними та шкідливими газами.

Пожежа сталася в пакувальному цеху: дивіться відео Mash