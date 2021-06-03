Пожежа спалахнула внаслідок займання аварійної газової труби. Влада закликала населення Тегерана покинути прилеглі райони.

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Що відомо про пожежу

Представник заводу Шакер Хафаї розповів, що пожежа торкнулась лише одного резервуару. Він спростував інформацію, що вогонь перекинувся на інші 18 резервуарів заводу.

За словами Хафаї, інцидент стався через витік на одному з резервуарів заводу, місткістю 20 тисяч барелів.

Наразі пожежники контролюють вогонь, запобігаючи його поширенню.

Над Тегераном здійнялись великі хмари диму

Очевидці публікували в мережі відео масштабної пожежі. Чорні клубки диму було видно аж з іншої частини міста.

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