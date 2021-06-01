Найсильніше постраждала територія біля міста Кір'ят-Малахі. Щоб ліквідувати вогонь, до рятувальної операції залучили авіацію. Полум'я вже вдалося стримати у 3 місцях. Однак загасити пожежу повністю наразі не вдалося.

Зауважте У водах Індонезії загорівся пасажирський лайнер із сотнями людей: відео

Багато пожеж вдалося локалізувати, але, за словами представників ізраїльської пожежно-рятувальної служби, більшість пожеж тривають,

– мовиться у повідомленні.

По всій території Ізраїлю працюють бригади пожежних команд. Представники місцевої влади звернулися до людей з проханням дотримуватися правил безпеки і не розпалювати вогонь на відкритому повітрі.

У районі Рамат-Бейт-Шемеш полум'я перекинулося на житловий будинок. Вогонь пошкодив 2 квартири. Під час ліквідації пожежі постраждав рятувальник.

У місті Хайфа спалахнули кущі поблизу місцевих багатоповерхівок.

Пожежа у місті Хайфа: дивіться відео

В Ізраїлі через аномальну спеку вирують масштабні пожежі: відео The Jerusalem Post