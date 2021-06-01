Сильнее всего пострадала территория возле города Кирьят-Малахи. Чтобы ликвидировать огонь, к спасательной операции привлекли авиацию. Пламя уже удалось сдержать в 3 местах. Однако потушить пожар полностью пока не удалось.

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Многие пожары удалось локализовать, но, по словам представителей израильской пожарно-спасательной службы, большинство пожаров продолжаются,

– говорится в сообщении.

По всей территории Израиля работают бригады пожарных команд. Представители местной власти обратились к людям с просьбой соблюдать правила безопасности и не разжигать огонь на открытом воздухе.

В районе Рамат-Бейт-Шемеш пламя перекинулось на жилой дом. Огонь повредил 2 квартиры. Во время ликвидации пожара пострадал спасатель.

В городе Хайфа вспыхнули кусты вблизи местных многоэтажек.

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