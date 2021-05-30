Причини пожежі наразі невідомі. На щастя, усіх людей з судна вдалося евакуювати – ніхто не загинув.

Зверніть увагу В Афганістані підірвався університетський автобус: загинули викладачі

В Індонезії загорівся пасажирський лайнер: подробиці

29 травня на сході Індонезії загорівся пасажирський лайнер. Це сталося просто у морі, коли судно прямувало з Тернанте до Санани (острови архіпелагу Сулу). На борту було майже 200 людей – 22 члени екіпажу та 181 пасажир.

За попередньою інформацією, пожежа могла початися в машинному відділенні, однак її причини наразі невідомі.

На щастя, усіх людей вдалося евакуювати, тож жертв немає. Немає й інформації про постраждалих.

Свідки у соцмережах, однак, публікували відео та фото, які зображують полум'я, яке повністю охопило лайнер, і людей, які стрибають у воду в пошуках порятунку.



Лайнер запалав весь просто посеред моря / Фото ABC

Пожежа на пасажирському лайнері в Індонезії: дивіться відео

Масштабна пожежа на пасажирському лайнері сталася у водах архіпелагу Сула: дивіться розташування на карті

Тим часом в Україні На Чернігівщині 2 будинки згоріли через удар блискавки: вогонь повністю знищив дах