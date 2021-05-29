Вогонь спалахнув у Прилуцькому та Ніженському районах. Відомо, що внаслідок пожеж постраждалих немає.

Важливо Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

Коротко про першу пожежу

Перша пожежа сталась в селищі міського типу Срібне. Блискавка влучила в будинок приблизно о 15:41. Вогонь пошкодив покрівлю площею 3 квадратних метри.

"О 15:41 28 травня сталася пожежа господарчої будівлі (5 на 12 метрів, стіни цегляні, покрівля шиферна). Причина – розряд блискавки", – мовиться у повідомленні.

Відзначимо! Без електрики станом на ранок 29 травня залишались 108 населених пунктів, 22 з них – у Черінігівській області.

Що відомо про другу пожежу

Інша пожежа сталась у селі Молодіжне за адресою вулиця Центральна, 1. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, а також пошкодив стіни та майно.

Останні інциденти зі влученням блискавки

На Рівненщині блискавка влучила у чоловіка і підлітка. Вони їхали на возі під час негоди.

Електричний розряд на Дніпровщині влучив у двох жінок, які йшли в полі.

В селі Трепівка у Кіровоградській області вдарила блискавка у приватний будинок і спричинила пожежу.



Правила поведінки під час блискавки / Інфографіка 24 каналу