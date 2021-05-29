Огонь вспыхнул в Прилуцком и Ниженском районах. Известно, что в результате пожаров пострадавших нет.

Важно Как вести себя во время грозы дома и на улице

Коротко о первом пожаре

Первый пожар произошел в поселке городского типа Серебряное. Молния попала в дом примерно в 15:41. Огонь повредил кровлю площадью 3 квадратных метра.

"В 15:41 28 мая произошел пожар хозяйственного здания (5 на 12 метров, стены кирпичные, кровля шиферная). Причина – разряд молнии", – говорится в сообщении.

Отметим! Без электричества по состоянию на утро 29 мая оставались 108 населенных пунктов, 22 из них – в Чериниговской области.

Что известно о втором пожаре

Второй пожар произошел в селе Молодежное по адресу улица Центральная, 1. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, а также повредил стены и имущество.

Последние инциденты с попаданием молнии

На Ровненщине молния попала в мужчину и подростка. Они ехали на телеге во время непогоды.

Электрический разряд на Днепровщине попал в двух женщин, которые шли в поле.

В селе Треповка в Кировоградской области ударила молния в частный дом и вызвала пожар.

Правила поведения во время молнии / Инфографика 24 канала