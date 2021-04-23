Блискавка на Рівненщині влучила у двох людей на возі
На Рівненщині блискавка влучила одразу у двох людей. Жертвами електричного розряду стали чоловік та підліток.
Инцидент произошел в селе Сновидовичи Сарненского района. Об этом сообщил медик фельдшерско-акушерского пункта.
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Пострадавшие ехали на телеге
Врач позвонил на линию 103 и по адресу, который он указал, прибыла бригада Рокитновской подстанции экстренной медицинской помощи.
Молния попала в пострадавших, когда они и еще один мужчина ехали втроем на телеге из леса. После того как начался дождь, инцидент и произошел.
Состояние пострадавших
Жертвами молнии стал 15-летний парень и 31-летний мужчина. Один пострадавший имел ожоги левой части тела, другой – правой.
Больше всего пострадал парень. Он получил ожоги I-II степеней, поражено 35% поверхности тела,
– говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в Рокитновскую центральную районную больницу. Работники скорой оказали им всю необходимую помощь.
Впоследствии парня доставили в ожоговый центр Ровненской областной клинической больницы.
Как спастись от молнии / Инфографика 24 канала
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