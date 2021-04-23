На Рівненщині блискавка влучила одразу у двох людей. Жертвами електричного розряду стали чоловік та підліток.

Инцидент произошел в селе Сновидовичи Сарненского района. Об этом сообщил медик фельдшерско-акушерского пункта.

Стоит прочитать Семья Кот спасла пол сотни собак: история супругов с Ровненщины

Пострадавшие ехали на телеге

Врач позвонил на линию 103 и по адресу, который он указал, прибыла бригада Рокитновской подстанции экстренной медицинской помощи.

Молния попала в пострадавших, когда они и еще один мужчина ехали втроем на телеге из леса. После того как начался дождь, инцидент и произошел.

Состояние пострадавших

Жертвами молнии стал 15-летний парень и 31-летний мужчина. Один пострадавший имел ожоги левой части тела, другой – правой.

Больше всего пострадал парень. Он получил ожоги I-II степеней, поражено 35% поверхности тела,

– говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в Рокитновскую центральную районную больницу. Работники скорой оказали им всю необходимую помощь.

Впоследствии парня доставили в ожоговый центр Ровненской областной клинической больницы.

Как спастись от молнии / Инфографика 24 канала

Что нельзя делать во время грозы / Инфографика 24 канала