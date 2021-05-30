Причины пожара пока неизвестны. К счастью, всех людей с судна удалось эвакуировать – никто не погиб.

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В Индонезии загорелся пассажирский лайнер: подробности

29 мая на востоке Индонезии загорелся пассажирский лайнер. Это произошло прямо в море, когда судно направлялось от Тернанте к Санане (острова архипелага Сулу). На борту было почти 200 человек – 22 члена экипажа и 181 пассажир.

По предварительной информации, пожар мог начаться в машинном отделении, однако его причины пока неизвестны.

К счастью, всех людей удалось эвакуировать, так что жертв нет. О пострадавших информации также не поступало.

Свидетели в соцсетях, однако, публиковали видео и фото, изображающие пламя, которое полностью охватило лайнер, и людей, которые прыгают в воду в поисках спасения.



Лайнер загорелся весь прямо посреди моря / Фото ABC

Пожар на пассажирском лайнере в Индонезии: смотрите видео

Крупный пожар на пассажирском лайнере произошел в водах архипелага Сула: смотрите расположение на карте