Збитки сягнуть мільйонів євро. Власник пристані Йосип Беркет розповів, що пожежа сталася на одному із суден на кухні, коли люди готували їжу.

До теми На Чернігівщині 2 будинки згоріли через удар блискавки: вогонь повністю знищив дах

Очевидцям загасити займання не вдалось. Вогонь перекинувся на мотузки яхт, тож пожежа почала рухатися в бік інших суден.

Загорілися мотузки, судно відокремилося і відпливло, судно поруч із ними загорілося, і вітер перекинув вогонь на хвилеріз,

– зазначив Беркет.

На щастя, загиблих та постраждалих унаслідок пожежі немає. Пожежники боролись з вогнем всю ніч. Навіть в неділю вранці деякі судна ще палали.



Пожежа на пристані / Фото 24 Sata

Які матеріальні збитки

Оскільки згоріли дорогі яхти, довжиною понад 20 метрів, збиток складе десятки мільйонів євро.

Пожежа на яхтах у Хорватії, дивіться відео: