Убытки достигнут миллионов евро. Владелец пристани Иосиф Беркет рассказал, что пожар произошел на одном из судов на кухне, когда люди готовили пищу.

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Очевидцам потушить возгорание не удалось. Огонь перекинулся на веревки яхт, поэтому пожар начал двигаться в сторону других судов.

Загорелись веревки, судно отделилось и отплыло, судно рядом с ними загорелось, и ветер перекинул огонь на волнорез,

– отметил Беркет.

К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Пожарные боролись с огнем всю ночь. Даже в воскресенье утром некоторые суда еще пылали.



Пожар на пристани / Фото 24 Sata

Каковы материальные убытки

Поскольку сгорели дорогие яхты, длиной более 20 метров, ущерб составит десятки миллионов евро.

Пожар на яхтах в Хорватии, смотрите видео: