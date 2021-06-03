Пожар вспыхнул в результате возгорания аварийной газовой трубы. Власти призвали население Тегерана покинуть прилегающие районы.
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Что известно о пожаре
Представитель завода Шакер Хафаи рассказал, что пожар затронул только один резервуар. Он опроверг информацию, что огонь перекинулся на другие 18 резервуаров завода.
По словам Хафа, инцидент произошел из-за утечки на одном из резервуаров завода, вместимостью 20 тысяч баррелей.
Пожарные контролируют огонь, предотвращая его распространение.
Над Тегераном поднялись большие клубы дыма
Очевидцы публиковали в сети видео масштабного пожара. Черные клубы дыма были видны даже из другой части города.
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