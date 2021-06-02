О том, что пожар на корабле привел к тому, что он затонул, издание сообщает со ссылкой на Военно-морские силы Ирана.

Ранее На иранском военном корабле вспыхнул пожар: экипаж эвакуировали

Корабль ВМС Ирана затонул

Во время учебной операции в международных водах загорелась одна из систем военного корабля Kharg. В течение 20 часов спасатели пытались потушить пожар, однако огонь распространился на различные части судна. Впоследствии оно затонуло.

В пресс-службе ВМС отметили, что после того, как на корабле начался пожар, весь экипаж судна эвакуировали и доставили на берег.

Сейчас информации о том, что могло вызвать возгорание, нет.

Справка. По информации СМИ, Kharg был крупнейшим кораблем иранских ВМС. С его помощью другие иранские корабли поставляли в море, он также перевозил тяжелые грузы и был стартовой точкой для вертолетов.

Пожар военного корабля Ирана: что известно

Ранее стало известно, что корабль ВМС Ирана загорелся недалеко от иранского порта Джаск в заливе Омана.

Тогда сообщали, что жертв удалось избежать, ведь весь экипаж эвакуировали.

Затонул военный корабль Ирана: смотрите видео