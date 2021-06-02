О том, что пожар на корабле привел к тому, что он затонул, издание сообщает со ссылкой на Военно-морские силы Ирана.
Ранее На иранском военном корабле вспыхнул пожар: экипаж эвакуировали
Корабль ВМС Ирана затонул
Во время учебной операции в международных водах загорелась одна из систем военного корабля Kharg. В течение 20 часов спасатели пытались потушить пожар, однако огонь распространился на различные части судна. Впоследствии оно затонуло.
В пресс-службе ВМС отметили, что после того, как на корабле начался пожар, весь экипаж судна эвакуировали и доставили на берег.
Сейчас информации о том, что могло вызвать возгорание, нет.
Пожар военного корабля Ирана: что известно
- Ранее стало известно, что корабль ВМС Ирана загорелся недалеко от иранского порта Джаск в заливе Омана.
- Тогда сообщали, что жертв удалось избежать, ведь весь экипаж эвакуировали.
Затонул военный корабль Ирана: смотрите видео