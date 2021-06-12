Витік хімікатів стався приблизно опівночі 12 червня у провінції Ґуйчжоу.
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Витік хімікатів у Китаї призвів до жертв
Поліція отримала повідомлення про те, що під час розвантажування метилформіату 1 людина втратила свідомість. Згодом стало відомо про інших постраждалих внаслідок інциденту. У результаті 8 людей загинули, ще 3 – опинилися у лікарні.
Деталі та причина трагедії
За попередньою інформацією, витік трапився через вивантаження метилформіату з автомобіля з номерами провінції Хубей на території підприємства Sanqiang Xingxing Chemical.
Наразі причину витоку не встановили. Поліція Китаю розпочала розслідування.
У провінції Ґуйчжоу стався витік хімікатів: дивіться карту