Витік хімікатів стався приблизно опівночі 12 червня у провінції Ґуйчжоу.

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Витік хімікатів у Китаї призвів до жертв

Поліція отримала повідомлення про те, що під час розвантажування метилформіату 1 людина втратила свідомість. Згодом стало відомо про інших постраждалих внаслідок інциденту. У результаті 8 людей загинули, ще 3 – опинилися у лікарні.

Деталі та причина трагедії

За попередньою інформацією, витік трапився через вивантаження метилформіату з автомобіля з номерами провінції Хубей на території підприємства Sanqiang Xingxing Chemical.

Наразі причину витоку не встановили. Поліція Китаю розпочала розслідування.

Зверніть увагу! Нещодавно у США, на північному заході штату Айова зійшов з рейок поїзд з хімікатами. Майже 30 вагонів перекинулися на узбіччя і зайнялися. Через задимленість частину місцевих жителів евакуювали.

У провінції Ґуйчжоу стався витік хімікатів: дивіться карту