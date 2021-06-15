Огонь охватил территорию, которая принадлежит компании Chemtool Inc. Она занимается реализацией смазочных материалов.

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Крупный пожар на химпредприятии в США

Что известно о чрезвычайной ситуации

Масштабный пожар произошел в США в городе Роктон, штат Иллинойс, на химическом предприятии. Из-за опасности для жизни и здоровья местных попросили немедленно эвакуироваться.



Огонь охватил склады на территории компании Chemtool Inc, которая занимается реализацией смазочных материалов. Роктону грозит экологическая катастрофа, если эти материалы попадут в местную реку .



О причине инцидента пока не говорят ничего. Однако прогнозируют, что преодолевать огонь придется минимум несколько дней. К счастью, пострадавших вроде бы нет, кроме одного легко травмированного пожарного.

Видео и фото пожара