Загрози житловим будинкам від пожежі на АЗС в Новосибірську немає. Однак вогонь може охопити розташований поруч склад.

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У місті перекрили шосе та трамвайні колії. За інформацію служби надзвичайних ситуацій, площа пожежі на автозаправці в Новосибірську зросла до 800 квадратних метрів.

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Кто пострадал от взрыва

По информации различных источников, из-за взрыва пострадал мужчина с малолетним сыном. Кроме того, из-за взрывов ожоги получили спасатель и водитель пожарного автомобиля.

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова подтвердила, что состояние постраджалого остается тяжелым.

Взрывы продолжаются

Очевидцы отмечают, что взрывы на АЗС – продолжаются. Кроме того, площадь пожара продолжает увеличиваться. Огонь подобрался к капитальным гаражам, потушить его пока нет возможности.

Обратите внимание! Рядом с газовой заправкой есть еще одна бензиновая. Есть риск, что теперь может вспыхнуть и она.

Давление воды в пожарных гидрантах постепенно снижается и они перестают работать. Спасатели готовятся выводить личный состав, поскольку потушить пожар не получается.

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