Вогонь охопив територію, яка належить компанії Chemtool Inc. Вона займається реалізацією мастильних матеріалів.

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Масштабна пожежа на хімпідприємстві у США

Що відомо про надзвичайну ситуацію

Масштабна пожежа сталася у США в місті Роктон, штат Іллінойс, на хімічному підприємстві. Через небезпеку для життя й здоров'я місцевих попросили негайно евакуюватися.



Вогонь охопив склади на території компанії Chemtool Inc, яка займається реалізацією мастильних матеріалів. Роктону загрожує екологічна катастрофа, якщо ці матеріали потраплять до місцевої річки.



Про причину інциденту наразі не говорять нічого. Однак прогнозують, що долати вогонь доведеться щонайменше кілька днів. На щастя, постраждалих начебто немає, окрім одного легко травмованого пожежника.

Відео та фото пожежі

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