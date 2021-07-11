Людей довелось евакуювати. Так, влада евакуювала приблизно 2800 осіб і закрила майже 518 квадратних кілометрів національного лісу Плумас.
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Пожежникам важко приборкати пожежі
Співробітниця служби пожежної безпеки Ліза Кокс зазначила, що ліквідація пожеж рятувальникам дається важко. Полум'я піднялося до 31 метра у висоту.
Кокс додала, що сильна спека і низька вологість не вщухають. Через це довелось залучити літаки до гасіння вогню. У повітря піднялись 1200 рятувальників.
До слова, надалі ситуація буде такою ж, оскільки прогнозують спеку.
Попередні пожежі у Каліфорнії: що відомо
- У серпні – вересні 2020 року в США спалахнули масштабні лісові пожежі.
- Вогонь охопив 9 штатів, але найбільше постраждали Каліфорнія та Орегон.
- У жовтні 2020 року площа займань становила майже 2 мільйони гектарів.
- Тоді загинули понад 30 людей, однак десятки осіб вважались зниклими безвісти.
- Тисячі будинків були зруйнованими.