Каліфорнію знову охопили масштабні лісові пожежі: евакуювали майже 8 тисяч людей – фото
Американський штат Каліфорнія знову запалав. Горять ліси на площі у 4,8 гектари. Через масштабні займання рятувальники вже евакуювали 7,8 тисяч осіб.
Пожежі спалахнули у Каліфорнії 31 липня. Вони вже знищили сімейний будинок та 2 господарські споруди. Про це інформує CNN.
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Наразі стихію намагаються приборкати 375 рятувальників. Вогонь поливають з неба вертольоти. Також рятувальники використовують на місці бульдозери.
На щастя, про постраждалих поки нічого не повідомляли, а у місцевих готелях і школі міста Бомонт створені центри евакуації.
Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії / Фото Getty images
На випадок, якщо хтось хоче знати, як виглядає дикий вогонь здалеку в Каліфорнії. Ось як виглядає літо у Південній Каліфорнії, хлопці,
– написала у твіттері одна з місцевих мешканок і додала світлину з бурхливим вогнем.
Пожежа в Каліфорнії: відео
Наказ про евакуацію поширюється приблизно на 2 586 будинків з приблизно 7,8 тисячами людей.