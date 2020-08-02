Американський штат Каліфорнія знову запалав. Горять ліси на площі у 4,8 гектари. Через масштабні займання рятувальники вже евакуювали 7,8 тисяч осіб.

Пожежі спалахнули у Каліфорнії 31 липня. Вони вже знищили сімейний будинок та 2 господарські споруди. Про це інформує CNN.

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Наразі стихію намагаються приборкати 375 рятувальників. Вогонь поливають з неба вертольоти. Також рятувальники використовують на місці бульдозери.

На щастя, про постраждалих поки нічого не повідомляли, а у місцевих готелях і школі міста Бомонт створені центри евакуації.

Важливо! Через спекотну погоду, низьку вологість та морські вітри, що саме вирують у регіоні, існує більша загроза розповсюдження пожежі.

Масштабні лісові пожежі у Каліфорнії / Фото Getty images

На випадок, якщо хтось хоче знати, як виглядає дикий вогонь здалеку в Каліфорнії. Ось як виглядає літо у Південній Каліфорнії, хлопці,

– написала у твіттері одна з місцевих мешканок і додала світлину з бурхливим вогнем.

In case anyone wants to know what a wild fire looks like from a distance in Cali. Here you go. This is what summertime in SoCal looks like guys #California pic.twitter.com/fWjpkWBJU5 — cristina (@tinatk0) August 1, 2020

Пожежа в Каліфорнії: відео

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Наказ про евакуацію поширюється приблизно на 2 586 будинків з приблизно 7,8 тисячами людей.