Американский штат Калифорния снова загорелся. Горят леса на площади в 4,8 гектара. Через масштабные возгорания спасатели уже эвакуировали 7,8 тысяч человек.

Пожары вспыхнули в Калифорнии 31 июля. Они уже уничтожили семейный дом и 2 хозяйственные постройки. Об этом информирует CNN.

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Сейчас стихию пытаются обуздать 375 спасателей. Огонь поливают с неба вертолеты. Также спасатели используют на месте бульдозеры.

К счастью, о пострадавших пока ничего не сообщали, а в местных отелях и школе города Бомонт созданы центры эвакуации.

Важно! Из-за жаркой погоды, низкой влажности и морских ветров, которые именно бушуют в регионе, существует большая угроза распространения пожара.

Масштабные лесные пожары в Калифорнии / Фото Getty images

На случай, если кто-то хочет знать, как выглядит дикий огонь издалека в Калифорнии. Вот как выглядит лето в Южной Калифорнии, ребята,

– написала в твиттере одна из местных жительниц и добавила фотографию с бурным огнем.

In case anyone wants to know what a wild fire looks like from a distance in Cali. Here you go. This is what summertime in SoCal looks like guys #California pic.twitter.com/fWjpkWBJU5 — cristina (@tinatk0) August 1, 2020

Пожары в Калифорнии: видео

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California.



One home has been destroyed as evacuation orders remain in place.



DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2 586 домов с примерно 7,8 тысячами людей.