Калифорнию снова охватили масштабные лесные пожары: эвакуированы почти 8 тысяч человек – фото
Американский штат Калифорния снова загорелся. Горят леса на площади в 4,8 гектара. Через масштабные возгорания спасатели уже эвакуировали 7,8 тысяч человек.
Пожары вспыхнули в Калифорнии 31 июля. Они уже уничтожили семейный дом и 2 хозяйственные постройки. Об этом информирует CNN.
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Сейчас стихию пытаются обуздать 375 спасателей. Огонь поливают с неба вертолеты. Также спасатели используют на месте бульдозеры.
К счастью, о пострадавших пока ничего не сообщали, а в местных отелях и школе города Бомонт созданы центры эвакуации.
Масштабные лесные пожары в Калифорнии / Фото Getty images
На случай, если кто-то хочет знать, как выглядит дикий огонь издалека в Калифорнии. Вот как выглядит лето в Южной Калифорнии, ребята,
– написала в твиттере одна из местных жительниц и добавила фотографию с бурным огнем.
Пожары в Калифорнии: видео
Приказ об эвакуации распространяется примерно на 2 586 домов с примерно 7,8 тысячами людей.