Лісові пожежі, торнадо, урагани, повені постійно ламають життя американців. З кожним роком стихійні лиха в США стають все сильнішими.

Сполучені Штати щороку влітку потерпають від вкрай екстремальної погоди: тропічні урагани, лісові пожежі, торнадо. Зміни клімату посилюють їх та роблять ще більш небезпечними. І це на фоні виборчого року у США та пандемії.

Фото та відео Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: майже 1500 будинків зруйновані

Людина, хвора на коронавірус (а таких у Штатах вже більше 6 млн – 24), може одночасно втратити роботу та житло через погану погоду. 24 канал розібрався, звідки беруться пожежі в лісах та урагани на морі та до чого тут зміна клімату.

Лісові пожежі в Каліфорнії: безжальний вогонь у Золотому Штаті

Загоряння на Заході США вже побили всі рекорди / Фото CNBC

Двісті тисячам людей порадили евакуюватися, мільйони вдихають задимлене повітря. Треба зазначити, що лісові пожежі в цілому – природне явище, яке існувало задовго до людей та індустріалізації. Але як починається вогонь, здатний знищити мільони акрів? І чому пожежі можуть тривати цілий рік?

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Стаття від National Geographic дає деякі зачіпки.

Коли вогонь вже горить, для просування потрібне сухе та гаряче повітря (яке у урагану – тепле море – 24). І тоді вже він знищує все на своєму шляху, просуваючись зі швидкістю до 14 миль на годину (22,5 км на годину – 24). Важлива ремарка: лише 10-15% лісних пожеж виникають через природну причину, але більшість – через діяльність людини. Це й недбале ставлення до вогню та недопалків і навмисні підпали.

Каліфорнія й так страждає від посухи, а минуле літо було найгарячішим в історії спостережень. До того ж, пандемія ковіду зупинила такі активності, як контрольовані пожежі для відновлення грунту. Тому сезони вогню починаються раніше та закінчуються пізніше.Причин старту великих пожеж кілька, але вони всі між собою пов'язані.

Зелена рослинність під дією спеки висихає, створюючи паливо для вогню. Додатково, ним можуть бути навіть автомобілі та будинки. Сильний сухий вітер, такий як Санта-Ана або Діабло – основний поширювач полум'я та попелу, бо вбиває вологу і висушує рослини.

"Вітер грає ключову роль. Він поширює кисень, даючи можливість вогню поширитись. Також він забирає вологу з поверхні, роблячи її сухою", – пояснила для CNN представниця Cal Fire Мері Елдрідж.

Високі температури підтримують горіння. Вистачить однієї іскри – від блискавки, цигарок, падіння електроопори – і ліс може запалати. А там де немає лісу, як-от у Долині Смерті, встановлюються температурні максимуми до 54 градусів за Цельсієм! Потенційно, це одна з найвищих температур на планеті. Загалом у штаті, температури зросли на 2,5 градусів Цельсія з 1970-х років.

Якщо ви не вірите у зміну клімату, приїжджайте до Каліфорнії! – написав у Твіттері губернатор Каліфорнії Гейвін Ньоюсом.

Треба згадати, що саме на західні штати приходиться більша частина гроз, а отже – ударів блискавок. У 2020 їх було 14 тисяч, які відбивалися від сухої землі. Блискавки вже спалили територію, більшу ніж деякі штати США.

"Тепліші температури навесні та влітку, маленький сніговий покрив, більше раннє танення снігу створюють довші сухі сезони та роблять ліси більш сприйнятливими до сильних пожеж", – сказали у організації Cal Fire у прогнозі на 2020 рік. Як бачимо, це більш ніж справдилося.

Не будемо забувати, що населення США зростає, все більше людей їдуть освоювати до того дикі місця, ставлячи свої будинки прямо на шляху потенційної пожежі.

Каліфорнія втратила у 2018-19 роках 259 тисяч акрів та 18 млн дерев у вогні 8194 лісових пожеж. Дерева слабшають через навали шкідників, таких як гірські жуки, що їдять кору та полишають стовбури без поживних речовин.

"Зараження жуками-короїдами знищило 7% лісів з 1979 по 2012 роки. Це було викликано зміною клімату та посухою", – визнав уряд США у четвертій національній оцінці клімату.

Цього року на 2700 пожеж більше, які поглинули 1,25 млн акрів. Це історичний рекорд. У інших цифрах це виглядає ще більш моторошно – на 500% відсотків спаленої землі!

Пожежники важко працюють, щоб вгамувати полом'я / Фото ABC7News

До того ж, сезон почався трохи раніше через грози. Семеро людей загинули, 1400 будинків були знищені. Вчені очікують, що пожежі стануть в шість разів сильнішими вже через 20 років. А поки що слабші вітри та більш низькі температури роблять протистояння вогню легшим для пожежників, багато з яких на роботі по 24 години на добу.

Як не парадоксально, але гасіння вогню… створює умови для подальших пожеж. "Коли пожежу загашено, дещо не згоріло, а могло. Ми отримуємо скупчення рослинності у деяких місцях за останні 100 років", – пояснив для NYT доктор Парк Вільямс, який досліджує тематику. Якби пожежам дозволяли горіти, то палива для нових було б менше. Практика контрольованого спалення повертається.

Попереду у Каліфорнії – другий етап пожеж через вплив вітру Санта-Ана, розповів NYT доктор-геолог Феньпен Сан з Університету Міссурі Канзас-Сіті. Він триває з жовтня по квітень й там вогонь поширюється втричі швидше й палає ближче до міських районів. Тож боротьба з вогнем ще не закінчена.

Потужні урагани на півдні: монстри з моря

Повені та темрява: США після урагану Лаура / Фото Vox

Ураган Лаура майже досяг максимальної 5-ої категорії, коли він навалився на південні штати Луїзіана та Техас майже на 15-ту річницю катастрофічного та смертельного урагану Катріна. Такого Південь не бачив з 1856 року. На цей раз обійшлося меншою кров'ю, хоча загиблі все одно були – наразі 17 людей. Обидва штати були краще готові до протистояння вітру та надпотужній припливній хвилі.

І хоча не зміна клімату створила ураган (це щорічний процес через переміщення теплого повітря з Західної Африки через океан у теплі води Карибського моря – 24), але вона винна у його силі. Ураган пройшов так звану "швидку інтенсифікацію" – посилення на 104 км/г за 24 години, користуючись низьким тиском та теплою водою. То як це сталося?

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Як створити ураган Спочатку, температура поверхні води має бутим дуже високою: 26-30 градусів по Цельсію. Через глобальне потепління, світовий океан значно тепліший за норму. А це сприяє більшій вологості атмосфери, а значить – більше дощів та повеней. На кожен градус Цельсія у повітря надходить 7% вологи. Океан, тепліший вище норми, може виділити на 10% більше вологи.

Вітри на висоті мають бути спокійними, бо інакше вони можуть розігнати хмари та грози не вийде.

Коли ураган починає формуватися, він закручується через обертання Землі навколо своєї осі (у фізиці це сила Коріоліса – 24). У такому вигляді він поглинає тепло з поверхні для посилення. Це подібно до роботи двигуна автомобіля, який переробляє залите паливо.

Структура тропічного урагану з "оком" та "стіною" / Колаж: NASA

Посередині є добре відоме "око бурі" – під ним зазвичай гарна погода. Але навколо "ока" є сумновізна "стіна бурі" з найбільш жорстокими грозами. А після того, як ураган вдарив по узбережжю, естафету переймає вода.

Багато хто недооцінює припливну хвилю, кажуть останні дослідження, але саме вона, а не ураган є основною вбивцею. Як-то кажуть, "вода важливіша за вітер" (water over wind). Категорія шторму нічого не скаже про масштаби затоплення.

Для прикладу, повінь після Катріни вбила понад тисячу людей, але сам шторм був лише на 3 з 5. Всього кілька сантиметрів води в русі здатні збити з ніг людину чи заблокувати машину. Для тих, хто живе подалі, основну загрозу несе дощ. Ураган Гарві досяг Г'юстону у вигляді ледве тропічного шторму і вилив… 1,52 м дощу!

Лаура став сьомим штормом, який впав на територію США лише у серпні, і це теж рекорд (три урагани меншої сили, 4 названі тропічні шторми – 24). І вірогідність появи ураганів категорії 3 стають все вищими та вищими з плином часу. Як і кількість людей, що проживають біля узбережжя, бідних та багатих.

Висновки та наслідки

Вірогідність побачити серйозний шторм збільшується на 8% кожні 10 років. Зазвичай урагани слабшають, коли підходять до твердої землі, але інколи трапляються унікальні системи, які продовжують посилюватися вже на материковій частині США (ба більше – навіть зависати над деякими місцями! – 24).

Головна проблема після проходу урагану – відсутність електроенергії / Фото Science

Це може тривати тижні, або навіть місяці (на Пуерто-Ріко після урагану Марія досі стаються масові відключення – 24).

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Біля міста Лейк Чарльз, на яке прийшлася основна атака, "катастрофічно пошкоджено" всі 7 ліній електропередач. У Кемероні, на який ураган Лаура і "впав", світла може не бути до двох місяців! Без нього та з пробитими трубами є проблема з питною водою. Опинившись у скрутному становищі, люди задіяли генератори всередині будинків, але вже сім людей померли через викиди чадного газу.

Все дуже просто, є послідовний ланцюжок: викиди CO2 підвищують температуру, яка прискорює випаровування води, що призводить до посух та пожеж. У більш вологих місцях те ж саме призводить до більшої кількості опадів, які супроводжуються повенями, – розклав для NPR по поличкам кліматолог Каміло Мора з Гавайського університету.

Що стосується вогню, то він стає більш інтенсивним у звичних місцях й проникає туди, де його раніше не було. Зміна клімату, вважає професор Ноа Діффенбо зі Стенфорду, майже вдвічі збільшила кількість днів, "придатних" для виникнення великих пожеж у Каліфорнії. Мільйони будинків були збудовані у США у районах з загрозою поширення полум'я. Багато з них – до запровадження правил, що будинки в таких зонах повинні мати вогнестійкий дах.

Якщо ж скоротити викиди вуглекислого газу, кажуть екологи та кліматологи, ще є шанс уникнути нових потужних природних катастроф. Наразі, США є другою країною за цим показником у світі. Додатково, потрібно укріплювати інфраструктуру, розробляти нові стійкі до негоди будинки, оновлювати плани евакуації та дії у надзвичайних ситуаціях. Може виявитися, що деякі райони занадто небезпечні для життя людей.

До речі, Техас та його нафтовидобувна та нафтопереробна промисловість постраждали від урагану. На одному з заводів сталася потужна пожежа, що призвела до жертв і викидів хлоріну.